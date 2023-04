🎥 Y avait-il faute sur l'intervention de Canak sur Siquet ? "C'est 100% penalty"

Phase ô combien litigieuse à la 77e minute du match Cercle-Standard lors d'une poussée de Canak sur Siquet dans le grand rectangle rouche. Monsieur Verboomen, ni la VAR n'ont réagi, de quoi pousser les supporters brugeois à gronder et scander le mot "mafia" dans les tribunes du Jan Breydel.

Le Cercle de Bruges et le Standard de Liège se sont quittés dos à dos (0-0). Mais du côté des Vert et Noir, on se demande ce qu'il s'est passé à treize minutes du terme de la rencontre. "Je viens de revoir l'action sous trois angles différents, et c'est 100% penalty à chaque fois. C'est l'histoire de notre saison. Ce partage reste un bon résultat, mais nous devrons gagner contre Westerlo la semaine prochaine si nous voulons conserver une chance de remporter les Playoffs 2", a confié Miron Muslic en conférence de presse.