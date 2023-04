Ronny Deila après Cercle-Standard : "Nous avons eu le plus d'occasions"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a partagé l'enjeu au Cercle de Bruges (0-0) lors de la première journée de Playoffs 2;

Malgré quelques occasions intéressantes signées Emond en première période, le Standard a faibli après la pause. Malgré sa domination, le Cercle n'est pas parvenu à prendre les commandes de la rencontre. Un résultat logique au vu de la rencontre et selon les deux formations.

"C'était un match très direct avec beaucoup de duels où nous avons eu le plus d'occasions mais nous n'avons pas pu marquer", a confié d'emblée Ronny Deila. "Les 25 premières minutes étaient très bonnes. Le jeu était rapide et nous avons eu deux grosses occasions. Malgré la pression adverse, nous avons été capables de mettre en place notre jeu. Ce 0-0 est correct pour moi et prendre un point au Cercle est un bon résultat. Nous devrons désormais prendre les trois points à domicile contre La Gantoise puis face à Westerlo", a expliqué le T1 des Rouches.