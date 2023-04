Merveille Bokadi satisfait : "Ce n'est pas évident d'effectuer un résultat ici"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a partagé l'enjeu au Cercle de Bruges (0-0) lors de la première journée des Playoffs 2..

Le Standard de Liège n'a pas été transcendant devant, mais a été solide en défense. "Nous devions répondre présents à l'arrière et bien restés en bloc. On connaît leur jeu. Mes deux sauvetages devant Ueda ? C'est bien pour moi et pour l'équipe. J'ai aimé notre mentalité car ce n'est pas évident d'effectuer un résultat ici. Prendre un point pour débuter les Playoffs 2, c'est une bonne chose", a confié Merveille Bokadi à l'issue de la rencontre. "On a eu de belles occasions en première période, on doit apprendre à être plus tranchant", a souligné l'international congolais.

Le matricule 16 recevra La Gantoise et Westerlo lors de la deuxième et troisième journées des PO2. "Il faut remporter ces deux rencontres et les suivantes. On veut absolument évoluer sur la scène européenne la saison prochaine", a conclu Bokadi.