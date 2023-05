Le Standard de Liège craque dans les arrêts de jeu et dit quasiment adieu au rêve européen

Ce samedi soir, le Standard de Liège recevait Westerlo lors de la troisième journée de Playoffs 2.

Pour la réception de Westerlo, Ronny Deila devait se passer des services de Merveille Bokadi perturbé par une blessure à l’aine et de Steven Alzate, suspendu après sa carte rouge contre La Gantoise. Ibe Hautekiet débutait son premier match pour le Standard de Liège après trois montées au jeu (12 minutes). Filippo Melegoni jouait aux côtés de Gojko Cimirot. Ohio retrouvait le onze liégeois tandis que Balikwisha faisait son retour, mais débutait sur le banc.

Très remuant d'entrée de jeu, le Standard de Liège ouvrait le score grâce à une magnifique action collective. Dönnum, Ohio et Zinckernagel faisaient danser la défense campinoise avant de prendre les commandes de la rencontre via une jolie réalisation signée Zinckernagel (12e), 1-0. Un goal validé par la VAR après quatre minutes d'attente.

Par la suite, le matricule 16 gérait calmement son avantage face à des visiteurs attentistes voire démobilisés par le manque d'enjeu les concernant. Toutefois, il y avait une petite alerte pour les locaux peu avant la demi-heure de jeu avec une frappe à distance de Jordanov qui passait non loin de la lucarne (25e). Malgré un contrôle quasiment total, les Rouches ne parvenaient pas à doubler la mise et étaient neutralisés avant les seize derniers mètres. Cimirot tentait sa chance, mais Bolat captait son tir (41e) avant de devoir intercepter une frappe d'Ohio (45e). Westerlo était proche de l'égalisation, mais le tir croisé de Dorgeles passait juste à côté (45e+3). Le score ne bougeait pas à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Ronny Deila effectuait deux changements : Fossey et Zinckernagel sortaient pour Balikwisha et Barrett Laursen. Les Campinois se montraient un peu plus dangereux en début de seconde période. Bodart devait effectuer deux arrêts décisifs sur un tir et une tête plongeante de Dorgeles (53e et 67e). Mais le Standard faisait le break et mettait fin aux espoirs du promu à un peu moins d'un quart d'heure du terme de la rencontre. Royalement servi par Balikwisha, Emond ajustait Bolat (76e), 2-0. Trois minutes plus tard, Bodart était sauvé par son poteau sur un envoi lointain de De Cuyper (79e). Le dernier rempart liégeois remerciait une nouvelle fois son montant en fin de rencontre (89e). Les visiteurs parvenaient finalement à réduire la marque via une tir puissant de Jordanov (90e+2) avant d'égaliser à la dernière minute grâce à Van Den Keybus (90e+5), 2-2.

Avec ce match nul concédé dans les arrêts de jeu, le Standard de Liège (30 points) conforte sa sixième place devant le Cercle (29 points), mais reste à sept longueurs de La Gantoise (37 points) à trois journées de la fin des Playoffs 2. Autant dire que le rêve européen est quasiment impossible pour les Liégeois qui devront se contenter de cette place dans le top 6. Westerlo (27 points) enregistre son premier point dans ces PO2.

Standard de Liège : Bodart, Fossey (Balikwisha 46e), Dussenne, Hautekiet, Laifis, Dönnum (Mawete 90e), Melegoni, Cimirot, Zinckernagel (Barrett Laursen 46e), Canak (Perica 57e), Ohio (Emond 57e)

Westerlo : Bolat, Jordanov, Perdichizzi, Neustâdter, De Cuyper, Van Den Keybus, Madsen (Seigers 87e), Matsuo, Van Eenoo (Gumuskaya 87e), Dorgeles (Yow 87e), Chadli (Dierckx 78e)

Arbitre : Nicolas Laforge

Avertissement : Ohio (7e) ; Jordanov (48e)

But : Zinckernagel (12e) et Emond (76e) ; Jordanov (90e+2) et Van Den Keybus (90e+5)

Assistance : 14.543