Renaud Emond déçu : "On doit toujours repartir avec la victoire"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a été contraint de partager l'enjeu contre Westerlo (2-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Alors que le Standard de Liège contrôlait la rencontre et filait vers la victoire grâce à des réalisations de Zinckernagel (12e) et Emond (76e), Westerlo arrachait le partage dans les arrêts de jeu via Jordanov (90e+2) et Van Den Keybus (90e+5).

"Je suis vraiment déçu car quand on mène 2-0 à la nonantième minute, on doit toujours repartir avec la victoire", a lâché Renaud Emond au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "On voulait à tout prix renouer avec la victoire et se relancer dans ces Playoffs 2, mais on a loupé le coche au final ce samedi soir. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il reste trois matches et il faut qu'on termine le mieux possible", a conclu le Gaumais.

Les Rouches (30 points) sont désormais à sept longueurs de La Gantoise (37 points) à trois journées de la fin des Playoffs 2. Autant dire que le matricule 16 peut dire adieu au précieux ticket européen.