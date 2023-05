Ibe Hautekiet compte bien s'imposer au Standard: "J'ai pu montrer que j'étais prêt"

Arrivé l'hiver dernier en provenance du Club NXT, le défenseur central était titularisé pour la première fois ce samedi lors du partage entre le Standard et Westerlo (2-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Alors que le Standard de Liège contrôlait la rencontre et filait vers la victoire grâce à des réalisations de Zinckernagel (12e) et Emond (76e), Westerlo arrachait le partage dans les arrêts de jeu via Jordanov (90e+2) et Van Den Keybus (90e+5).

"C'est fou de perdre deux points de cette façon en toute fin de match"

Les Rouches ont craqué dans les arrêts de jeu et peuvent désormais dire adieu à leur rêve européen. "C'est fou de perdre deux points de cette façon en toute fin de match. Beaucoup de déception et cela fait mal. Le vestiaire était silencieux", a expliqué Ibe Hautekiet à l'issue de la rencontre. "Nous avons laissé beaucoup d'espaces après l'heure de jeu et la rencontre ressemblait à un match de ping-pong. Cela ne doit plus arriver et nous devons encore y croire concernant cette 5ème place, synonyme de ticket européen", a souligné le défenseur central.

"Je veux jouer le plus possible désormais"

Merveille Bokadi étant blessé à l’aine, Ibe Hautekiet a pu fêter sa première titularisation pour le Standard de Liège après trois montées au jeu (12 minutes). "Je suis vraiment content. Un stade incroyable et les meilleurs supporters de Belgique. Quand on voit les encouragements de nos fans tout au long du match, nous ne pouvons pas laisser échapper la victoire. D'un point de vue personnel, je suis satisfait de ma première période, mais aussi de la deuxième même si c'était plus compliqué pour toute l'équipe. J'ai pu trouver rapidement mes automatismes et montrer que j'étais prêt. Mes objectifs ? Je veux jouer le plus possible désormais", a conclu Hautekiet.