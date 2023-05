🎥 Le magnifique but de Philip Zinckernagel contre Westerlo

Alors que le Standard de Li√®ge contr√īlait la rencontre et filait vers la victoire gr√Ęce √† des r√©alisations de Zinckernagel (12e) et Emond (76e), Westerlo arrachait le partage dans les arr√™ts de jeu via Jordanov (90e+2) et Van Den Keybus (90e+5).

Le premier but du Standard était somptueux : une réalisation signée Philip Zinckernagel. Le Danois a ponctué un mouvement qui a vu Aron Dönnum lui offrir un beau relais et Noah Ohio lui distiller une talonnade en guise d’assist. D’abord annulé par l’arbitre, le goal a ensuite été validé par le VAR. Le joueur prêté par l'Olympiakos, toujours touché au mollet, n’est pas remonté sur le terrain après la pause malgré quelques exercices effectués avec le préparateur physique. ūü•Ķ | Ő∂FŐ∂CŐ∂ Ő∂BŐ∂aŐ∂rŐ∂cŐ∂eŐ∂lŐ∂oŐ∂nŐ∂aŐ∂ Standard de Liège old school ! ūüĒ• #STAWES pic.twitter.com/CM04znpvw3 — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) May 14, 2023





