Le Standard a pris un coup sur le tête : "Beaucoup de déception, nous sommes sous le choc"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a été contraint de partager l'enjeu contre Westerlo (2-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Alors que le Standard de Liège contrôlait la rencontre et filait vers la victoire grâce à des réalisations de Zinckernagel (12e) et Emond (76e), Westerlo arrachait le partage dans les arrêts de jeu via Jordanov (90e+2) et Van Den Keybus (90e+5).

"Tout a été très vite"

Les Rouches ont véritablement craqué dans les arrêts de jeu et ont vu filer la victoire en cinq minutes. "Tout a été très vite, je pense que nous nous sommes relâchés un peu et cela s'est payé cash. Beaucoup de déception dans le vestiaire, nous sommes sous le choc", a confié William Balikwisha à l'issue de la rencontre. "C'est plus un manque de concentration que de la fatigue physique ou mentale car il y a eu plusieurs changements avec plusieurs joueurs frais sur le terrain. Si Westerlo mérite le partage au vu de leurs occasions ? Ils ont eu aussi ce brin de chance comme ce deuxième goal où il a voulu centrer en première intention. Nous devons tirer des leçons de ce partage. Nous prenons un coup sur le tête, mais nous sommes des pro et allons vite tourner le bouton", a expliqué le milieu offensif.

"Il faut bien terminer la saison"

La Gantoise compte désormais 7 points d'avance sur le Standard alors qu'il ne reste plus que trois journées de Playoffs 2 à disputer. Autant dire que les Liégeois peuvent faire une croix sur le ticket européen. "Je pense que nous devons être focus sur notre équipe et nos performances. Il faut bien terminer la saison et ensuite nous verrons où nous sommes. Nous préparons déjà le nouvel exercice également avec ces trois dernières rencontres", a précisé le joueur âgé de 24 ans.

"Je n'étais pas prêt à débuter la rencontre"

Absent le week-end dernier contre les Buffalos à cause d'une blessure à la cheville, l'international congolais, qui a fait son retour en montant au jeu à la mi-temps ce samedi soir, était à l'assist sur le deuxième but liégeois et l'auteur d'un bon retour défensif sur Dorgeles. "Je n'étais pas prêt à débuter la rencontre. Je me sentais bien physiquement mais je dois récupérer du rythme après une semaine d'absence", a conclu William Balikwisha.