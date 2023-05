Ronny Deila fait son mea culpa : "C'est très dur pour tout le monde"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a été contraint de partager l'enjeu contre Westerlo (2-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Alors que le Standard de Liège contrôlait la rencontre et filait vers la victoire grâce à des réalisations de Zinckernagel (12e) et Emond (76e), Westerlo arrachait le partage dans les arrêts de jeu via Jordanov (90e+2) et Van Den Keybus (90e+5).

"C'était un match équilibré avec des occasions de part et d'autre. Nous étions la meilleure équipe en première mi-temps et nous avions le contrôle du match. En seconde période, les sorties de Fossey et Zinckernagel nous ont fait mal. C'est pour cette raison qu'Emond et Perica sont vite montés au jeu et c'est grâce à cela que nous avons pu doubler la mise. Par contre, je reconnais mon erreur, celle de ne pas avoir renforcé notre milieu de terrain dans les dix dernières minutes. Nous devions être plus dans le contrôle mais nous avons échoué même si les joueurs ont tout donné", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"C’est très dur pour tout le monde. Je n’avais jamais connu cela en tant que coach (encaisser deux buts dans les arrêts de jeu, ndlr). Le score reflète le match équilibré entre les deux équipes et je dois me regarder dans le miroir car j'aurais dû faire d'autres choix en fin de rencontre. Il reste trois matchs et il faudra faire le maximum pour préparer la saison suivante. Remporter les Playoffs 2 ? Ce n’est pas encore fini, mais cela va devenir vraiment compliqué...", a conclu Deila.

Les Rouches (30 points) sont désormais à sept longueurs de La Gantoise (37 points) à trois journées de la fin des Playoffs 2. Autant dire que le matricule 16 peut dire adieu au précieux ticket européen.