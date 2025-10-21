La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

L'Union s'est inclinée 0-4 contre l'Inter Milan. Les Saint-Gillois ont pourtant malmené leur adversaire en première mi-temps.

Huit jours après sa nomination surprise à la tête de l'Union Saint-Gilloise, David Hubert était déjà confronté à l'adversaire le plus prestigieux affronté par le club depuis belle lurette. Face à l'Inter Milan, finaliste sortant de la dernière édition, le nouvel entraîneur a opté pour un entrejeu renforcé avec Matias Rasmussen, Kamiel Van de Perre et Adem Zorgane derrière Anouar Ait El Hadj. De quoi nous valoir une configuration assez inédite, avec le seul Promise David en pointe. Sur le côté droit, Anan Khalaili a repris sa place au détriment de Louis Patris.

Du côté de l'Inter, Cristian Chivu était privé de Marcus Thuram et Matteo Darmian, tout en plaçant des garçons comme Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Manuel Akanji et Federico Dimarco sur le banc. Malgré cela, le onze des visiteurs avait fière allure. Avec Yann Sommer, Stefan De Vrij, Denzel Dumfries, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu ou Lautaro Martinez, les Nerazzurri regorgent d'expérience dans toutes les lignes.

L'Union commence en fanfare

Pour son grand retour au Lotto Park, Hubert a vu les siens prendre l'Inter à la gorge. Après moins de cinq minutes, Sommer devait déjà s'employer pour empêcher Promise David d'ouvrir le score après avoir pris le dessus sur deux défenseurs dans le rectangle. Le début d'un temps fort très marqué de l'Union, qui a enchaîné quatre occasions en une minute avec une reprise de Burgess sauvée sur la ligne, une envolée de Sommer sur une frappe de Khalaili et une reprise de Van de Perre juste à côté.

Avec la réussite qu'il faut, l'Inter a laissé passer l'orage pour progressivement s'installer dans la rencontre et dans le camp unioniste, avec pour objectif avoué de jouer entre les pistons et le trio axial de la défense. Cela a débouché sur une première occasion sous la forme d'un centre de Lautaro Martinez repris juste à côté par Pio Esposito après 20 minutes.





Mais les Saint-Gillois ont continué à se montrer très incisifs dans leurs récupérations, avec des sorties de balle à montrer dans les écoles. Seulement, il a manqué cette justesse dans le dernier geste pour récompenser les jaillissements bien sentis de Zorgane, Van de Perre et Rasmussen dans l'entrejeu. Comme sur ce trois contre deux emmené par Ait El Hadj ou ce centre tendu de Khalaili qui a traversé le petit rectangle.

De l'autre côté, l'Inter se rapprochait de la cible avec une tête dangereuse de Stefan De Vrij sur corner puis un arrêt grandiose de Kjell Scherpen face à Lautaro Martinez, lancé dans le dos de Christian Burgess. Sur le corner concédé, l'Inter a finalement ouvert le score grâce à Denzel Dumfries, plus prompt que tout le monde au second ballon (42e, 0-1).

L'Union n'y était plus. Scherpen a empêché le break en s'imposant de nouveau en face-à-face avec Martinez mais n'a retardé le 0-2 que de quelques secondes. L'Argentin a pris sa revanche en profitant d'une équipe saint-gilloise coupée en deux, profitant des boulevards laissés comme à la parade, 0-2 à l'issue d'une première mi-temps très frustrante.

La seconde a recommencé de la même manière, avec un nouveau coup de massue, sous la forme d'un penalty pour les visiteurs. Hakan Calhanoglu a profité de la faute de main de Kevin Mac Allister dans un duel pour faire 0-3. Avec trois buts d'avance, l'Inter n'a plus manifesté les failles mises en lumière par l'Union en première mi-temps.

Après avoir flirté avec le 0-4 à plusieurs reprises, les Milanais ont fini par corser l'addition en début de dernier quart d'heure via Pio Esposito, bien trouvé par Yoann-Ange Bonny. L'Union s'incline donc sur le même score que face à Newcastle mais pourra cette fois se targuer d'avoir bien plus fait souffrir son adversaire à 0-0. Mais les limites dans le dernier tiers du terrain et dans le manque de vitesse de la défense restent les mêmes.