La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'Union s'est inclinée 0-4 contre l'Inter Milan. Les Saint-Gillois ont pourtant malmené leur adversaire en première mi-temps.

Huit jours après sa nomination surprise à la tête de l'Union Saint-Gilloise, David Hubert était déjà confronté à l'adversaire le plus prestigieux affronté par le club depuis belle lurette. Face à l'Inter Milan, finaliste sortant de la dernière édition, le nouvel entraîneur a opté pour un entrejeu renforcé avec Matias Rasmussen, Kamiel Van de Perre et Adem Zorgane derrière Anouar Ait El Hadj. De quoi nous valoir une configuration assez inédite, avec le seul Promise David en pointe. Sur le côté droit, Anan Khalaili a repris sa place au détriment de Louis Patris.

Du côté de l'Inter, Cristian Chivu était privé de Marcus Thuram et Matteo Darmian, tout en plaçant des garçons comme Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Manuel Akanji et Federico Dimarco sur le banc. Malgré cela, le onze des visiteurs avait fière allure. Avec Yann Sommer, Stefan De Vrij, Denzel Dumfries, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu ou Lautaro Martinez, les Nerazzurri regorgent d'expérience dans toutes les lignes.

L'Union commence en fanfare

Pour son grand retour au Lotto Park, Hubert a vu les siens prendre l'Inter à la gorge. Après moins de cinq minutes, Sommer devait déjà s'employer pour empêcher Promise David d'ouvrir le score après avoir pris le dessus sur deux défenseurs dans le rectangle. Le début d'un temps fort très marqué de l'Union, qui a enchaîné quatre occasions en une minute avec une reprise de Burgess sauvée sur la ligne, une envolée de Sommer sur une frappe de Khalaili et une reprise de  Van de Perre juste à côté.

Avec la réussite qu'il faut, l'Inter a laissé passer l'orage pour progressivement s'installer dans la rencontre et dans le camp unioniste, avec pour objectif avoué de jouer entre les pistons et le trio axial de la défense. Cela a débouché sur une première occasion sous la forme d'un centre de Lautaro Martinez repris juste à côté par Pio Esposito après 20 minutes.

Mais les Saint-Gillois ont continué à se montrer très incisifs dans leurs récupérations, avec des sorties de balle à montrer dans les écoles. Seulement, il a manqué cette justesse dans le dernier geste pour récompenser les jaillissements bien sentis de Zorgane, Van de Perre et Rasmussen dans l'entrejeu. Comme sur ce trois contre deux emmené par Ait El Hadj ou ce centre tendu de Khalaili qui a traversé le petit rectangle.

De l'autre côté, l'Inter se rapprochait de la cible avec une tête dangereuse de Stefan De Vrij sur corner puis un arrêt grandiose de Kjell Scherpen face à Lautaro Martinez, lancé dans le dos de Christian Burgess. Sur le corner concédé, l'Inter a finalement ouvert le score grâce à Denzel Dumfries, plus prompt que tout le monde au second ballon (42e, 0-1).

L'Union n'y était plus. Scherpen a empêché le break en s'imposant de nouveau en face-à-face avec Martinez mais n'a retardé le 0-2 que de quelques secondes. L'Argentin a pris sa revanche en profitant d'une équipe saint-gilloise coupée en deux, profitant des boulevards laissés comme à la parade, 0-2 à l'issue d'une première mi-temps très frustrante.

La seconde a recommencé de la même manière, avec un nouveau coup de massue, sous la forme d'un penalty pour les visiteurs. Hakan Calhanoglu a profité de la faute de main de Kevin Mac Allister dans un duel pour faire 0-3. Avec trois buts d'avance, l'Inter n'a plus manifesté les failles mises en lumière par l'Union en première mi-temps.

Après avoir flirté avec le 0-4 à plusieurs reprises, les Milanais ont fini par corser l'addition en début de dernier quart d'heure via Pio Esposito, bien trouvé par Yoann-Ange Bonny. L'Union s'incline donc sur le même score que face à Newcastle mais pourra cette fois se targuer d'avoir bien plus fait souffrir son adversaire à 0-0. Mais les limites dans le dernier tiers du terrain et dans le manque de vitesse de la défense restent les mêmes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Inter
Union SG

Plus de news

Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

23:23
2
Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

23:10
Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

23:00
"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

22:40
"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

22:00
Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

22:20
"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

21:20
"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

21:00
Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

21:46
Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

19:30
Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

13:00
L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

11:50
En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

11:40
Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

20:40
"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

20:00
Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

20:20
La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

19:00
"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

18:20
La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

18:40
1
"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

17:30
Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

18:00
La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

17:00
Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

08:30
Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

16:30
Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

16:00
"Je ne connaissais pas grand-chose de l'Union" : l'Inter découvre un adversaire à ne pas sous-estimer

"Je ne connaissais pas grand-chose de l'Union" : l'Inter découvre un adversaire à ne pas sous-estimer

07:00
L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

15:00
Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

15:30
"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

14:40
"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

14:20
Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

14:00
L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

13:30
"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

12:40
"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

"Une équipe agressive, à la limite de la méchanceté" : le coach de l'Inter se méfie de l'Union Saint-Gilloise

20/10
Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

12:20
Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 22/10 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 22/10 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 22/10 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 22/10 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 22/10 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 22/10 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 22/10 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 22/10 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 22/10 Ajax Ajax
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved