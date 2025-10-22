David Hubert attend plus de certains joueurs : "Il est en colère contre lui-même"

Johan Walckiers
Scott Crabbé et Johan Walckiers depuis le Lotto Park
| Commentaire
David Hubert attend plus de certains joueurs : "Il est en colère contre lui-même"
Photo: © photonews

L'Union a reçu, mardi soir, une leçon d'efficacité de la part de l'Inter. Les Milanais ont quitté le Lotto Park avec une victoire 0-4 en poche, un score qui, selon David Hubert, n'était pas exagéré. "Après le 0-3, nous n'avons plus pu rien créer," a-t-il reconnu après le match.

"Les buts que nous concédons et les occasions que nous manquons, c'est ce que je retiens pour nous améliorer. C'est une leçon, mais aussi la réalité que nous vivons. Parfois, cela peut être dur", a-t-il commencé en conférence de presse.

L'entraîneur retient aussi que son équipe avait pourtant bien commencé. "En première mi-temps, les garçons ont vraiment essayé de bien exécuter le plan. Nous avons créé des occasions, mais il faut aussi les concrétiser avec un but. Regardez leur deuxième but : c'est le réalisme dont vous avez besoin à ce niveau. Un 0-2 à la mi-temps, je trouvais ça très dur. Ce penalty à 0-3 est justifié selon les règles, mais c'était amer et cela a coupé les jambes".

Savoir profiter de ses temps forts, la prochaine étape

Hubert a souligné que l'Union est encore en train d'apprendre en Ligue des Champions. "Tout cela est nouveau pour nous, c'est un autre niveau. Vous devez grandir grâce à ces matchs. Contre l'Inter, vous ne créez pas dix occasions. Promise David est en colère contre lui-même, il sait qu'il aurait dû marquer. Nous attendons plus de lui, et lui aussi de lui-même. La saison dernière, il avait aussi connu un début de saison difficile".

À l'image du Canadien, tout le monde devra hausser son niveau de réalisme : "Nous ne sommes pas ici juste pour participer à la Ligue des Champions. Nous devons trouver un plan contre chaque adversaire pour être compétitifs. Le prochain match est contre l'Atletico Madrid, un autre beau défi".

Une phase hante cependant l'esprit de David Hubert. "C'est ce deuxième but qui me dérange le plus. C'était une situation dont nous avions discuté. Ces deux attaquants de l'Inter traînent toujours. À trente secondes de la fin de la première mi-temps, vous devez simplement dégager ce ballon. Vous devez neutraliser cette transition, quitte à faire une petite faute".

Pour son premier match comme entraîneur en Ligue des Champions, Hubert veut sortir grandi de cette confrontation : "Nous devons être réalistes : l'Inter est une équipe de haut niveau avec une immense qualité. Mais nous grandissons chaque semaine, même si cela fait mal aujourd'hui. Cette expérience nous rendra plus forts et c'est précisément ce dont nous avons besoin pour rester compétitifs à ce niveau".

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 18:45 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 18:45 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 21:00 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 21:00 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 21:00 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 21:00 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 21:00 Ajax Ajax
