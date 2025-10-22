Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union

L'Inter a fait le boulot en allant s'imposer 0-4 au Lotto Park. L'entraîneur Cristian Chivu est revenu sur cette rencontre face à l'Union Saint-Gilloise, ravi par la prestation du jeune Pio Esposito.

En tant que joueur (200 matchs de Serie A pour la Roma et l'Inter), Cristian Chivu se démarquait par son casque de protection, hérité d'une grave blessure en 2011. Moins exposé aux traumatismes crâniens comme entraîneur le long de la touche, le Roumain s'est pourtant gratté le cuir chevelu devant le match de l'Union et les quatre occasions franches en une minute.

"Nous avons atteint notre objectif, nous voulions gagner et ne pas encaisser de but, mais il y a un monde entre dire et faire. Mis à part les dix premières minutes où nous avons été surpris par leur intensité, nous avons contrôlé le match", explique-t-il en conférence de presse.

Un groupe qui a faim

Il y a de quoi être satisfait : l'Inter affiche un joli 9 sur 9, avec une différence de but de 9-0. "L'équipe devait retrouver confiance, passer à autre chose après la fin de la saison dernière, les déceptions après tant d'attentes dans une saison très bien menée. Le groupe avait besoin de confiance, d'être compris, même secoué, car ce sont de bons joueurs, qui ont le feu sacré et qui veulent travailler dur pour faire une autre saison au sommet".

La rencontre a notamment vu Pio Esposito (frère de l'ancien Anderlechtois Sebastiano Esposito) inscrire son premier but en Ligue des Champions : "Les jeunes talentueux méritent une chance et il faut leur donner sans regarder leur carte d'identité. Il faut les tester et voir de quoi ils sont capables, s'ils ont l'esprit de sacrifice, la culture du travail et le caractère. S'ils ont de bons coéquipiers à leurs côtés, tout devient plus facile, il faut leur donner un coup de main et leur faire confiance".





L'Inter Milan en est désormais à sept victoires de rang. De bon augure avant de défier Naples, battu 6-2 au PSV : "Dans la vie, j'ai appris que quand on gagne, il faut en profiter, car rien n'est jamais acquis. Pour l'instant, je pense à ce que nous avons fait de bien aujourd'hui".