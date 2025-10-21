Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

L'Union Saint-Gilloise a lutté avec ses armes face à l'Inter Milan. Entre une entame prometteuse et des limites à nouveau largement punies, voici les notes des joueurs.

Scherpen (7) : Deux fois sorti vainqueur de son face-à-face avec Lautaro Martinez en première mi-temps, rien à se reprocher sur les quatre buts encaissés.

Leysen (5) : Bien positionné pour renvoyer quelques centres de la tête, mais ensuite souvent exposé dans le demi-espace entre l'axe central et Ousseynou Niang.

Burgess (4,5) : toujours aussi vicieux dans ses duels et ses anticipations face à Lautaro Martinez. Mais son expérience et son sens du placement n'ont pas suffi face aux déplacements constants de l'Argentin. Trop tendre sur le but du 0-2.

Mac Allister (4) : lui aussi pris entre deux chaises face aux décalages trouvés par l'Inter. Malheureux sur la faute de main qui amène le penalty du 0-3.





Khalaili (6) : d'abord mis à contribution défensivement. A grandi dans sa rencontre avec quelques centres très dangereux.

Rasmussen (6,5) : placé dans la défense, le Norvégien a régné sur le début de match avec beaucoup de jaillissements qui ont créé bien des déséquilibres, plus en difficulté par la suite.

Van de Perre (6) : plus de liberté avec Rasmussen dans son dos, ce qui lui a valu un positionnement plus haut pour déclencher le pressing. Toujours aussi généreux dans l'effort dans ce nouveau rôle avec énormément de courses gratuites, souvent dans le vide.

Zorgane (6,5) : très rassurant pour la défense par sa capacité à garder son calme ballon au pied devant son rectangle, pour aérer le jeu quand il y avait encore match

Niang (6) : très souvent trouvé sur son flanc...mais aussi très souvent visé par les décalages de l'Inter. Un match miroir à celui de Newcastle : des limites défensives mises en lumière, une explosivité intéressante pour faire la différence en un-contre-un et du déchet dans le dernier geste.

Ait El Hadj (4): assez peu trouvé dans le dos de Promise David. La tentation était grande de jouer directement en pointe vers le Canadien vu sa puissance, Ait El Hadj a vu pas mal de ballon lui passer au-dessus et n'a pas toujours été très juste dans les rares situations à négocier, comme ce 3 contre 2 à 0-0.

David (7) : il n'a pas fallu cinq minutes pour constater que le Canadien avait de bonnes jambes aujourd'hui, avec un premier raid pour forcer Sommer à la parade après s'être imposé en costaud face à deux défenseurs. Sa robustesse a rendu nerveuse l'arrière-garde des Nerazzurri, souvent impuissante dans les duels. Mais la frustration de ne pas avoir su en profiter est à la hauteur.