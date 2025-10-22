Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"

Thomas Meunier dans un rôle inédit au Lotto Park : "Une corde de plus à mon arc"
Photo: © photonews

Thomas Meunier se l'est joué consultant pour la première fois, hier soir. Sa présence à Union - Inter en appelle d'autres.

Plusieurs têtes connues du football belge étaient présentes au Lotto Park pour le troisième match de la campagne de Ligue des Champions de l'Union Saint-Gilloise, face à l'Inter Milan. Pour RTL, Damien Marcq et Mbaye Leye étaient de la partie, tout comme Toby Alderweireld et Marc Degryse pour VTM.

De son côté, Pickx+ Sports a innové en invitant Thomas Meunier pour commenter la rencontre aux côtés de Marc Delire. Le Diable Rouge était déjà apparu sur la chaîne pour la cérémonie du Ballon d'or ou à l'occasion de plusieurs multilives, mais être dépêché pour commenter une rencontre était une première.

Son franc-parler valorisé

"C’est vrai que là, c’est une expérience, une découverte tout simplement et l’occasion pour moi de faire connaissance avec des consultants et des analystes qui ont une carrière footballistique et qui partagent la même passion que moi", explique-t-il à La Dernière Heure.

De quoi se découvrir une nouvelle vocation ? "Moi qui aime toucher à tout, forcément cela me donne aussi l'impression que j'ai une corde de plus à mon arc. Dans le futur, je pourrais travailler pour une chaîne de télévision. Ça pourrait être une option".

Mais que Lille se rassure, cela ne veut pas dire que Thomas Meunier s'apprête à raccrocher les crampons pour autant : "J'espère jouer encore quelques années", a-t-il conclu. Le Gaumais sera d'ailleurs sur le terrain dès demain pour le match du LOSC contre le PAOK.

Inter
Union SG

