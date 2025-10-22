Date: 22/10/2025 21:00
Compétition: Champions League
journée: Journée 3
Stade: Allianz Arena
Un monde de différence : Bruges n'a rien pu faire face au Bayern Munich
Photo: © photonews

Le Bayern Munich a fait respecter son rang et a giflé le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart ont pris le même tarif que l'Union la veille.

Sans grande surprise cette fois, le Club de Bruges s'est incliné pour la deuxième fois d'affilée à l'extérieur en Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart n'ont rien pu faire sur la pelouse du Bayern Munich, où le score était déjà était déjà de 3-0 à la pause.

Si le premier tir est, pour l'anecdote, brugeois et signé Kyriani Sabbe (dans les gants de Neuer), le Bayern dégaine très vite aussi et frappe juste : Karl Lennart part des 30 mètres, met deux hommes dans le vent et accélère avant d'envoyer une frappe peut-être pas imparable, mais superbe (5e, 1-0). 

Bruges ne pouvait rien faire

On comprend vite que ce sera compliqué : Pavlovic décoche un obus que Jackers dévie sur son poteau (10e). Laimer est trouvé dans le rectangle et va chercher l'inévitable Harry Kane au second poteau : pas le but le plus compliqué du prolifique anglais (2-0, 14e). Bruges, de son côté, ne peut rien faire : Hans Vanaken réussit bien quelques ouvertures vers Tzolis, que Tah tient bien ou qui trouve Neuer (42e).

Si sur le flanc droit, Meijer tient bon devant un Olise qui fait les mauvais choix, l'autre côté souffre : Laimer combine avec Luis Diaz qui canonne sur Jackers, là encore pas inspiré, pour faire 3-0 (34e). Le portier brugeois se rattrape sur un énième ballon dangereux glissé par Kimmich à ce même Diaz, avant que Kane fasse trembler l'équerre (45e). Le Club n'existe pas.

Au point où à la pause, Nicky Hayen effectue des changements... défensifs : Spileers remplace Forbs, Siquet remplace un Sabbe en difficulté - l'objectif est d'éviter que le goal average souffre trop de ce déplacement en Bavière. Ca marche, mais peut-être plutôt parce que Harry Kane ne règle pas la mire : Mechele dévie sa frappe (51e), Jackers s'interpose (58e) avant que Spileers sauve de peu le 4-0 (63e) juste avant la sortie de l'Anglais. Pas de sixième but en trois matchs de Champions League, donc.

Après un autre double miracle de Jackers devant Diaz et Jackson (76e), Bruges finira cependant par craquer et prendre le quatrième : Spileers empêcher Laimer de marquer, mais le ballon arrive à Nicolas Jackson, qui n'a plus qu'à le pousser dans le but vide (79e, 4-0). Anecdotique : la messe était dite à la pause. Bruges devra essayer de se relancer... face au Barça : plus facile à dire qu'à faire...

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Bayern Munich Bayern Munich
Neuer Manuel 90' 7.3 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Guerreiro Raphaël 69' 7.3 -
  • Précision des passes: 42/43 (97.7%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Tah Jonathan A 90' 7.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 72/72 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Upamecano Dayotchanculle 81' 7.9 -
  • Précision des passes: 62/64 (96.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Laimer Konrad A A 90' 8.8 -
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 69/77 (89.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pavlovic Aleksandar 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 102/103 (99%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Kimmich Joshua 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 90/97 (92.8%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
Plus de stats
Díaz Luis 81' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 46/53 (86.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 4/4
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Olise Michael 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 50/61 (82%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
  • Ballons perdus: 23
Plus de stats
Karl Lennart 69' 8.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 33/38 (86.8%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Kane Harry 69' 8.1 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Tirs cadrés: 3/6
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Banc
Kim Min-Jae   9' 6.7  
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
Plus de stats
Goretzka Leon 21' 6.9 -
  • Précision des passes: 18/18 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Jackson Nicolas 21' 7.8 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Bischof Tom 21' 6.8 -
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
Plus de stats
Boey Sacha 0'  
Ulreich Sven 0'  
Okpako Mike Wisdom 9' 6.6  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Urbig Jonas 0'  
Manuba Vincent 0'  
 

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 90' 7.5 -
  • Arrêts: 7
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 3
  • Précision des longs ballons: 25/53 (47.2%)
Plus de stats
Meijer Bjorn 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 52/55 (94.5%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Ordonez Joel 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 45/47 (95.7%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani 45' 6.2 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Tzolis Christos 80' 6.1 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 56/59 (94.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Audoor Lynnt 66' 5.8 -
  • Précision des passes: 23/24 (95.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos 45' 5.9 -
  • Précision des passes: 10/13 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 66' 6.4 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Romero Zaid 0'  
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 24' 5.5 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Vermant Romeo 24' 6.6 -
  • Précision des passes: 6/6 (100%)
Plus de stats
Nilsson Gustaf 0'  
Siquet Hugo 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 13/14 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Plus de stats
Spileers Jorne 45' 6.0 -
  • Précision des passes: 20/20 (100%)
Plus de stats
Seys Joaquin 0'  
Diakhon Mamadou 10' 6.3 -
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Campbell Shandre 0'  
Furo Kaye 0'  
Revivre Bayern Munich - FC Bruges
Un monde de différence : Bruges n'a rien pu faire face au Bayern Munich

22/10

Le Bayern Munich a fait respecter son rang et a giflé le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart ont pris le même tarif que l'Union la veille.

Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

Classe en toutes circonstances : Vincent Kompany encense Nicky Hayen après la victoire du Bayern

23/10

Le Bayern Munich poursuit sa domination en Ligue des champions et s'est facilement imposé 4-0 face au Club de Bruges. Après la rencontre, Vincent Kompany a salué le travail...

"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

"C'était une balade" : un ancien Diable Rouge démonte le Club de Bruges après la défaite face au Bayern

23/10

Après un bon départ en Ligue des champions, le Club de Bruges a lourdement chuté face au Bayern Munich 4-0. Deuxième défaite consécutive en Europe.

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

"Il aurait pu jouer dans un club du top 4 en Bundesliga" : Kompany impressionné par un joueur de Bruges

23/10

Après le 4-0 infligé au Club de Bruges, Vincent Kompany a encensé Hans Vanaken, qu'il considère comme "un artiste du football" capable de jouer en Bundesliga.

Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

Les médias allemands sans pitié avec le Club de Bruges

23/10

La presse allemande salue la maîtrise totale du Bayern face au Club de Bruges et le calme affiché par Vincent Kompany sur le banc.

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

"Nous aurions pu marquer plus" : Vincent Kompany réagit à la victoire du Bayern face à Bruges

23/10

Le Bayern de Vincent Kompany n'a fait qu'une bouchée du Club de Bruges ce mercredi (4-0). L'entraîneur belge a analysé la rencontre maîtrisée de bout en bout par les Bavarois.

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

Pas la honte pour le Club de Bruges : Vincent Kompany veut un Bayern qui fait peur à tout le monde

23/10

Le Club de Bruges a reçu une leçon de football face au Bayern Munich de Vincent Kompany. Une soirée douloureuse, mais logique à cause de l'écart entre les deux équipes.

"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

"Il est une raison majeure pour laquelle j'aime autant être ici" : Harry Kane encense Vincent Kompany

23/10

Harry Kane s'est exprimé à propos d'une éventuelle prolongation de contrat au Bayern, mais a également réagi à la prolongation de Vincent Kompany jusqu'en 2029.

Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Le bout du tunnel bientôt franchi pour Jamal Musiala ? Bonne nouvelle pour Vincent Kompany

23/10

Victime d'une terrible blessure lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, Jamal Musiala a fait son retour à l'entraînement ce jeudi.

📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

📷 Le Club de Bruges donne des nouvelles de la blessure de Ludovit Reis

23/10

Ludovit Reis s'est blessé à l'épaule au début du mois. Entre-temps, il a été opéré et peut désormais entamer sa rééducation.

Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

Bjorn Meijer explique pourquoi il n'a pas voulu échanger son maillot après le match contre le Bayern Munich

23/10

Bjorn Meijer a eu du mal à encaisser la défaite 4-0 du Club de Bruges face au Bayern Munich. Le Néerlandais a été impressionné par le géant allemand, mais a trouvé difficil...

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

23/10

La prolongation de contrat de Vincent Kompany au Bayern jusqu'en juin 2029 est arrivée par surprise. Aucune rumeur ne circulait avant l'annonce officielle concernant cette ...

Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

23/10

Ce mercredi en Ligue des champions, s'il y a bien un joueur qui s'est révélé aux yeux du grand public, c'est Lennart Karl. Pour sa première titularisation en Ligue des cham...

"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

24/10

Le Club de Bruges s'est incliné 4-0 ce mercredi face au Bayern Munich en Ligue des champions. Selon Hein Vanhaezebrouck, les Blauw en Zwart ont montré trop de respect enver...

Champions League

 Journée 3
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Pafos FC Pafos FC
FC Barcelone FC Barcelone 6-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Union SG Union SG 0-4 Inter Inter
Newcastle Utd Newcastle Utd 3-0 SL Benfica SL Benfica
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-7 PSG PSG
Arsenal Arsenal 4-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSV PSV 6-2 Napoli Napoli
Villarreal Villarreal 0-2 Manchester City Manchester City
FC Copenhague FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-1 FK Qarabag FK Qarabag
Galatasaray Galatasaray 3-1 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-0 Juventus Juventus
Bayern Munich Bayern Munich 4-0 FC Bruges FC Bruges
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-5 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 0-0 Tottenham Tottenham
Sporting Portugal Sporting Portugal 2-1 Marseille Marseille
Atalanta Atalanta 0-0 Slavia Prague Slavia Prague
Chelsea Chelsea 5-1 Ajax Ajax
