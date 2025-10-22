Un monde de différence : Bruges n'a rien pu faire face au Bayern Munich

Le Bayern Munich a fait respecter son rang et a giflé le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart ont pris le même tarif que l'Union la veille.

Sans grande surprise cette fois, le Club de Bruges s'est incliné pour la deuxième fois d'affilée à l'extérieur en Ligue des Champions. Les Blauw & Zwart n'ont rien pu faire sur la pelouse du Bayern Munich, où le score était déjà était déjà de 3-0 à la pause.

Si le premier tir est, pour l'anecdote, brugeois et signé Kyriani Sabbe (dans les gants de Neuer), le Bayern dégaine très vite aussi et frappe juste : Karl Lennart part des 30 mètres, met deux hommes dans le vent et accélère avant d'envoyer une frappe peut-être pas imparable, mais superbe (5e, 1-0).

Bruges ne pouvait rien faire

On comprend vite que ce sera compliqué : Pavlovic décoche un obus que Jackers dévie sur son poteau (10e). Laimer est trouvé dans le rectangle et va chercher l'inévitable Harry Kane au second poteau : pas le but le plus compliqué du prolifique anglais (2-0, 14e). Bruges, de son côté, ne peut rien faire : Hans Vanaken réussit bien quelques ouvertures vers Tzolis, que Tah tient bien ou qui trouve Neuer (42e).

Si sur le flanc droit, Meijer tient bon devant un Olise qui fait les mauvais choix, l'autre côté souffre : Laimer combine avec Luis Diaz qui canonne sur Jackers, là encore pas inspiré, pour faire 3-0 (34e). Le portier brugeois se rattrape sur un énième ballon dangereux glissé par Kimmich à ce même Diaz, avant que Kane fasse trembler l'équerre (45e). Le Club n'existe pas.

Au point où à la pause, Nicky Hayen effectue des changements... défensifs : Spileers remplace Forbs, Siquet remplace un Sabbe en difficulté - l'objectif est d'éviter que le goal average souffre trop de ce déplacement en Bavière. Ca marche, mais peut-être plutôt parce que Harry Kane ne règle pas la mire : Mechele dévie sa frappe (51e), Jackers s'interpose (58e) avant que Spileers sauve de peu le 4-0 (63e) juste avant la sortie de l'Anglais. Pas de sixième but en trois matchs de Champions League, donc.

Après un autre double miracle de Jackers devant Diaz et Jackson (76e), Bruges finira cependant par craquer et prendre le quatrième : Spileers empêcher Laimer de marquer, mais le ballon arrive à Nicolas Jackson, qui n'a plus qu'à le pousser dans le but vide (79e, 4-0). Anecdotique : la messe était dite à la pause. Bruges devra essayer de se relancer... face au Barça : plus facile à dire qu'à faire...