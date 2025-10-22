L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

L'Union a lourdement perdu contre l'Inter (0-4), mais au Lotto Park, la fête a continué longtemps après le coup de sifflet final. Tandis que les joueurs quittaient le terrain, les supporters continuaient à chanter et danser dans les tribunes. Un spectacle rare dans le football moderne.

L'amour entre l'Union et ses supporters semble inconditionnel. Alors qu'ailleurs, encaisser un tel score devant l'Europe entière aurait pu engendrer de la frustration ou des huées, à Bruxelles régnaient la fierté et la reconnaissance. Les supporters comprennent que leur équipe manque encore d'expérience à ce niveau, mais aussi qu'ils jouent contre le top mondial absolu.

C'était à peine le deuxième match à domicile de l'Union en Ligue des champions, qui a encore une fois rempli le Lotto Park à guichets fermés. "Il y a quatre ans, nous étions encore en deuxième division", lançait-on fièrement dans les tribunes. "Maintenant, nous chantons contre l'Inter".

Ce contraste en dit long sur l'ascension fulgurante des Bruxellois, qui sont rapidement devenus une valeur sûre dans l'élite belge. Malgré la défaite, le sentiment de fierté l'emporte. L'adversaire du jour n'était d'ailleurs pas des moindres : l'Inter, finaliste sortant de la Ligue des champions, est venue avec des références absolues comme Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu et Lautaro Martínez.

Présents jusqu'au bout

Malgré le bon début de match, il n'y a pas eu de miracle pour l'Union, qui a retraversé Bruxelles avec quatre buts dans les valises. Pourtant, après le coup de sifflet final, vous ne trouviez personne pour pointer du doigt les joueurs. "Nous chantons pour l'équipe, pas pour le score", résume un supporter croisé en tribune. Une manière de voir les choses qu'on ne retrouve pas partout en Pro League.





Présents pour VTM, Marc Degryse et Toby Alderweireld ont été impressionnés : "Pendant tout le match, ils ont soutenu leur équipe, peu importe le score. C'est comme cela que ça devrait être : continuer à encourager son équipe dans les moments difficiles. C'était beau à voir", se réjouit le premier cité.

Alderweireld aussi a connu des publics passionnés dans sa carrière mais reste également sous le charme : "Très beau. Même quand c'était 3-0 ou 4-0, on pourrait penser que les tribunes se vident, que des gens rentrent chez eux car le match était terminé et que nous sommes en pleine semaine, mais ces supporters sont restés jusqu'à la fin. Chapeau".