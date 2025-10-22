"Je respecte sa décision" : Kevin Mac Allister, la classe même dans la défaite

L'Union Saint-Gilloise n'a pas ménagé ses efforts contre l'Inter Milan. Kevin Mac Allister et Kamiel Van de Perre se sont présentés face à la presse à l'issue de la défaite 0-4.

Depuis l'arrière-garde, Kevin Mac Allister a souvent été trop exposé aux attaques de l'Inter, pris entre deux chaises par les déplacements incessants des attaquants visiteurs dans l'espace. "On a commencé comme avait demandé le coach, avec beaucoup de mordant, ça les a mis en difficulté, on a réussi à se créer plusieurs occasions. Mais on ne marque pas et ils commencent à retrouver leur football, à chercher les espaces. Et face à une équipe comme ça, vous ne pouvez négliger aucun détail".

"Ils ouvrent le score sur phase arrêtée, c'est notre force d'habitude, c'est une déception. Ils ont fait le boulot et on n'a plus été au niveau. On peut penser ce que l'on veut, à la fin, on ne marque pas. Il faut tourner le bouton", explique-t-il à notre micro.

"Mercredi, nous aurons un jour off, ça va nous faire du bien. Nous avons énormément couru, évidemment que nous sommes fatigués. Jeudi nous reviendrons sur tout ça. Je pense qu'on a un groupe qui peut très rapidement se remobiliser. Il faudra bien ça parce que dimanche, on va jouer contre Saint-Trond, qui est une très bonne équipe", poursuit l'Argentin.

L'Inter a su marquer au bon moment, pas l'Union

Sur le penalty menant au 0-3, Mac Allister se rend coupable de la faute de main fatidique. Sa réaction sur la phase est assez lucide : "Comme je dis à l'arbitre, c'est vrai que mon bras est assez haut mais ce n'est pas avec la volonté d'aller vers le ballon, juste de garder l'équilibre. Mais une fois que l'arbitre va voir à l'écran, c'est difficile pour lui de dire qu'il n'y a pas penalty. Je respecte sa décision".





Même son de cloche du côté de Kamiel Van de Perre, qui a cavalé pendant toute la rencontre pour déclencher le pressing : "On voulait reprendre la deuxième mi-temps comme on avait commencé le match, mais il y a ce penalty qui nous coupe encore les jambes".

Le milieu de terrain rappelle que tout n'est pas à jeter, loin de là : "J'avais un peu le sentiment qu'on était au même niveau qu'eux sur la première demi-heure. Ce n'est pas une honte, car il ne faut pas oublier qu'ils ont disputé la finale l'an dernier. C'est une équipe d'une qualité exceptionnelle. Est-ce que ce sera un coup dur pour nous, avec des conséquences en championnat ? Non, tout le monde dans l'équipe est très réaliste. Il faut gagner le match contre le STVV dimanche, pas d'excuses".