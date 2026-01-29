Réaction "Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

Scott Crabbé depuis le Lotto Park
| Commentaire
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté
Photo: © photonews

Les joueurs de l'Atalanta avaient la mine des mauvais jours au Lotto Park. Charles De Ketelaere et l'entraîneur Raffaele Palladino reviennent sur cette défaite contre l'Union.

Blessé lors du match contre le Club de Bruges, Charles De Ketelaere a une nouvelle fois vécu des retrouvailles en demi-teintes avec le football belge en débutant sur le banc. "Cela avait été décidé en concertation avec l’entraîneur. Le coach avait décidé de faire un peu tourner. Mais je pense que nous avons de toute façon de très bons joueurs dans notre effectif. Et donc que nous aurions aussi dû pouvoir gagner avec cette équipe-là. Le but est d’ailleurs tombé quand d’autres joueurs sont entrés en jeu. Mais la prestation globale n’était pas au niveau", nous explique CDK à l'issue de la rencontre.

Il dément toutefois le fait que l'Atalanta ait pris l'Union de haut avec cette rotation : "L'Union est une très bonne équipe. Je le savais, nous le savions. Je sais que c’est une équipe qui met souvent ses adversaires en difficulté. Ils l’ont fait aujourd’hui. Je pense qu’après les vingt premières minutes, où ils ont très bien joué, nous avions le contrôle. Nous avons eu des occasions mais ils ont marqué sur une phase arrêtée".

L'Atalanta beaucoup trop timorée

Dès lors, comment expliquer une telle prestation alors que le top 8 était encore envisageable ? "Nous étions venus ici pour gagner parce que nous avions l’occasion de nous qualifier pour le top 8. Ce n’est pas le cas. Et la prestation n’était pas non plus au top. Donc ça laisse un petit goût amer".

Comme l'Union, le Club de Bruges l'a emporté, réussissant même à se qualifier pour les seizièmes de finale : "Personnellement, ce n'était pas une bonne soirée pour moi, mais bien pour le football belge. Je suis content...surtout pour le Club de Bruges".

Déçu, Raffaele Palladino l'était sans doute encore plus. L'entraîneur de l'Atalanta n'a pas mâché ses mots en conférence de presse : "Sur le plan technique, c'était peut-être notre pire prestation. Nous avons commis des erreurs stupides et raté des passes pourtant très faciles, des choses que nous ne faisons jamais".

"Ce qui me déçoit le plus, c'est que nous semblons incapables de comprendre que lorsque le jeu devient brouillon, nous devons continuer à nous battre sur chaque balle. Ils nous forcent à mal jouer, il faut donc accepter que ce soit ce genre de jeu", poursuit-il.

L'Atalanta se 'consolera' en se disant que même avec une victoire contre l'Union, elle aurait dû passer par des barrages (ce sera soit face à Dortmund, soit face à l'Olympiacos) : "Nous sommes un petit club et nous voulons continuer à progresser, mais le top 8 n'a jamais été qu'un rêve. Je pense que nous travaillons bien, il ne faut pas dramatiser. J'ai beaucoup appris aujourd'hui sur la mentalité de l'équipe et je sais sur quoi je dois travailler".

