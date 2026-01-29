"C'est la faute de Kevin Mac Allister" : David Hubert conclut la campagne de l'Union avec humour

David Hubert s'est présenté avec le sourire en conférence de presse. Et on peut le comprendre, avec la prestation d'ensemble de l'Union contre l'Atalanta.

L'Union savait que finir dans le top 24 relevait pratiquement de la mission impossible, avec cette différence de buts dans le négatif depuis de longues semaines. Mais elle a eu le bon goût de se battre jusqu'au bout, de jouer les dernières minutes comme si elles étaient celles qui pouvaient tout changer, comme l'Atalanta ne l'a pas fait alors que le top 8 lui était encore accessible.

"Est-ce qu'on a joué le match parfait ? Non, mais on a joué la rencontre qu'on voulait jouer. On a sorti une prestation d'adultes contre une très bonne équipe, la victoire est méritée, on la voulait pour ne pas avoir de regrets et offrir quelque chose à nos supporters", explique David Hubert en conférence de presse.

L'Union a appris de ses erreurs

Le coach unioniste est fier de ses joueurs : "Ils ont connu une évolution incroyable dans cette campagne. On a perdu 0-4 deux fois de suite ici, c'était une découverte de ce niveau, mais on conclut en montrant qu'on a appris de ces leçons. Un boost absolu pour la suite, c'est sûr". La fin de campagne est à la hauteur de ses espérances : "On garde deux fois le zéro sur les trois dernières rencontres, on fait un bon match au Bayern".

L'Union a bien progressé, notamment dans sa gestion de match : "Aujourd'hui, on commence très bien, on est très agressifs, on se créé des occasions mais on ne les concrétise pas. Contre l'Inter ou l'Atletico c'était la même chose, et on avaig encaissé juste avant la mi-temps. Ici non, malgré la période compliquée. On savait qu'ils allaient devoir venir en deuxième mi-temps".





Le tout, sans Promise David et Kevin Rodriguez. Raul Florucz a donc commencé en pointe, avec Anouar Ait El Hadj, Guilherme Smith et Anan Khalaili prêts à tourner autour de lui : "On a essayé d'avoir une animation différente, ils aiment aller très haut, on voulait les attirer avec Anouar et Raul pour exploiter les espaces, un faux neuf, parfois deux. On les a surpris avec ça dans la première demi-heure, un peu moins par la suite, ce n'est pas illogique".

Mais même quand l'Union n'avait plus la maîtrise, elle n'a pratiquement rien concédé : "Si on a appris une chose, c'est de savoir saisir les moments clés et de faire tourner les détails en notre faveur. En faisant commettre des erreurs à l'adversaire et en n'en faisant pas soi-même. Le meilleur exemple, c'est ce match contre Marseille avec cette égalisation refusée à Kevin Mac Allister pour quelques millimètres. Un point en plus, et nous passions. C'est la faute de Kevin, ses chaussures sont trop grandes", sourit Hubert. Au moins, les Unionistes n'ont pas perdu leur sens de l'humour.