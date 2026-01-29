De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

Pour l'Union Saint-Gilloise, l'heure est déjà aux premiers bilans de la campagne de Ligue des Champions. Sur le plan financier, une chose certaine : les bonus versés par l'UEFA vont encore venir rajouter un peu de beurre dans les épinards.

Neuf points en huit matchs, une fierté exportée aux quatre coins de l'Europe et une expérience inestimable pour la carrière de tous les joueurs : l'Union a beau avoir vu son parcours européen s'achever hier soir, elle peut être satisfaite de sa campagne. Et au-delà de l'honneur, la récompense financière valait le coup de se donner jusqu'au bout.

Grâce à sa qualification pour la phase de ligue, les Saint-Gillois étaient déjà certains d’empocher 24,5 millions d’euros : 18,62 M€ de prime de qualification, 1,1 M€ basé sur le coefficient européen des dix dernières années et 4,8 M€ liés au 'pilier valeur', c’est-à-dire aux droits médiatiques et commerciaux des clubs belges.

C'est (le trésorier de) l'Union qui sourit

Viennent ensuite les sommes versées par l'UEFA selon les performances sur le terrain. Le barème est fixé à 700 000€ par point. Les plus fins calculateurs auront vite fait le compte : grâce aux trois victoires décrochées, l'Union se retrouve avec 6,3 millions supplémentaires dans sa cagnotte.

Reste enfin la prime versée par l'UEFA pour chaque place gagnée au classement final. En finissant sa campagne en 27e position sur 36, l'Union recevra 2,75 millions supplémentaires.

L'Union devrait donc tirer un peu plus de 33 millions de sa campagne européenne. Un montant qui n'égalera pas le nouveau jackpot du Club de Bruges sur la scène continentale, mais qui confortera la direction unioniste dans son modèle de gestion et qui permettra au club de continuer à pouvoir miser sur de jeunes talents à haut potentiel de croissance.