"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La presse italienne n'a pas de quoi être fière après la prestation de l'Atalanta contre l'Union Saint-Gilloise. Petit florilège des récits de match transalpins.

À en juger par les mines déconfites de nos confrères italiens en tribune de presse, les médias s'annonçaient sans merci pour l'Atalanta. Nous n'avons pas été déçus en ouvrant la presse ce matin, à commencer par la Gazzetta dello Sport.

"Certaines nuits, on pourrait dormir même avec un tambour dans les oreilles. Les supporters de l'Atalanta ont chanté et tambouriné pendant 90 minutes, mais l'équipe est restée apathique et sans rythme tout au long du match. L'Union Saint-Gilloise, malgré ses difficultés, a fait preuve d'efforts et de détermination, remportant finalement une victoire historique", écrit le quotidien.

L'Union a joué le coup à fond, l'Atalanta absolument pas

"Pour Raffaele Palladino (l'entraîneur de l'Atalanta NDLR), la seule consolation est paradoxalement le classement final, car au vu des résultats des autres équipes, l'Atalanta aurait manqué le top 8 même en cas de victoire. Certes, mais quel match catastrophique face à un adversaire modeste : l'Union avait perdu ses trois premiers matchs à domicile, 0-4, 0-4 et 2-3", poursuivent les journalistes de la Gazzetta, présents au Lotto Park.

La conclusion est particulièrement acerbe : "Ce match est une honte. L'Union est éliminée à cause des résultats des autres matchs, mais au moins, elle rentre chez elle la tête haute, arborant fièrement ses écharpes. Il en faut peu pour être heureux".



Lire aussi… "Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

Le Corriere Dello Sport est tout aussi désemparé : "Soirée cauchemardesque pour l'Atalanta, condamnée aux barrages sans même avoir pu entrer dans le match. Le black-out de 15 minutes contre Bilbao s'est prolongé jusqu'à la 90e minute à Bruxelles, les plus de 1000 supporters ayant fait le déplacement ne sont pas à blâmer pour leurs huées au coup de sifflet final.

L'Union a pris les choses en main dès le début : "L'agressivité des premières minutes a surpris les Bergamasques, qui avaient abordé la rencontre avec un jeu trop timide pour inquiéter les Belges. L'esprit combatif recherché par Palladino n'était pas au rendez-vous. L'Atalanta s'est désorganisée, a pris des risques et n'a jamais marqué. Les joueurs ont perdu le ballon à de nombreuses reprises, puis se sont battus pour le récupérer, mais ont dû remercier les Belges pour leur imprécision pendant 70 minutes". La semaine s'annonce longue à Bergame.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Atalanta
Union SG

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Ariss - Erenbjerg - Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Ariss - Erenbjerg - Zague

17:30
Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

17:30
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté Réaction

"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

11:40
Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

17:00
De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

08:20
1
Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

16:40
La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

16:20
Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

16:00
Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

15:40
Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

13:40
Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

15:00
Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

14:20
Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

14:40
1
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

23:30
Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

13:20
Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

22:53
C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

14:00
"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

13:00
Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte" Réaction

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

12:00
Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

12:20
10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

12:40
"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges Réaction

"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

11:00
"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots Réaction

"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots

10:40
La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

11:20
Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

10:00
Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

10:20
🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

09:30
Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

09:00
"C'est la faute de Kevin Mac Allister" : David Hubert conclut la campagne de l'Union avec humour Réaction

"C'est la faute de Kevin Mac Allister" : David Hubert conclut la campagne de l'Union avec humour

00:22
Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

08:40
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1
Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

06:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 3-0 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 4-1 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Inter
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved