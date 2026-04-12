🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

La Gantoise joue en ce moment à Anderlecht. C'est un contact du ballon avec le bras d'Ali Maamar qui a lancé les Buffalos.

Ayant eu le malheur de concéder le partage dans le temps additionnel contre Malines, Gand est arrivé avec Anderlecht le couteau entre les dents, bien déterminé à laisser le Sporting à sa sixième place.

Les Buffalos ont ainsi légèrement dominé le début de match. Mais il a fallu un penalty pour véritablement décanter la situation. Lawrence Visser n'avait pourtant rien sifflé dans un premier temps.

De la contestation, il y en a pourtant eu. Tout Gand était persuadé qu'il inteviendrait sur l'intervention d'Ali Maamar, qui tentait de couvrir son deuxième poteau sur un centre de Tiago Araujo.

Anderlecht dans de sales draps

L'arbitre a jugé le contact du ballon avec le bras du latéral anderlechtois totalement involontaire et a fait signe de jouer. Mais le VAR l'a rappelé à revoir la phase. Et comme souvent dans ces cas-là, il est revenu sur sa décision.



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Coupable d'avoir agrandi sa surface corporelle dans une position jugée comme non-naturelle, Maamar a bel et bien été sanctionné d'un penalty. Wilfried Kanga a ensuite converti l'offrande des onze mètres pour porter les siens aux commandes.