"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

Anderlecht s'en est sorti par le chas de l'aiguille. Menés par Gand, les Mauves ont arraché la victoire dans les arrêts de jeu. Jérémy Taravel était ravi, et ne voulait même pas accabler ses joueurs pour leur première période compliquée.

Tous ceux qui ont vu la première période des Mauves l'ont qualifiée de dramatique, ou au moins de très mauvaise. Jérémy Taravel a refusé d'adhérer totalement à cette analyse et a tenté de replacer les choses dans leur contexte.

“C'était une première mi-temps très compliquée. On savait qu'ils allaient essayer de nous enfermer d'un côté, mais on a eu énormément de problèmes avec ça”, a reconnu l'entraîneur avec franchise. Anderlecht a eu du mal à ressortir le ballon sous pression et n'est que rarement parvenu à imposer son jeu.

Malgré tout, Taravel est resté étonnamment calme sur la ligne de touche. "On a ajusté ça à la mi-temps, je suis resté très calme", a-t-il expliqué. "Trouver les espaces, jouer plus haut, être un peu plus dominateurs avec le ballon", a-t-il énuméré comme axes d'amélioration pour la seconde période. “Les remplaçants ont fait la différence".

Taravel n'a pas trouvé ça aussi grave qu'à Bruges

Surprenant, toutefois : Taravel, qui avait appelé un chat un chat au Jan Breydel la semaine passée, relativisait donc ce dimanche. "La première période n'était pas si mauvaise, mais ce n'était pas ce que je voulais en termes de jeu. Ce n'était pas aussi mauvais qu'à Bruges", a-t-il nuancé. Une impression qui allait clairement à l'encontre de la perception générale.

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Taravel a surtout retenu un déclic mental dans la réaction après la pause. "On a montré qu'on pouvait rectifier le tir. Maintenant, il faut rester modestes, mais ça montre qu'on est capables de faire de bonnes choses", a-t-il conclu. Concernant la blessure de Nathan De Cat, il est resté prudent: "Ça n'avait pas l'air vraiment très grave, on en saura plus demain".