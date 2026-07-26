Anderlecht tente de sauver les meubles : le dossier Luis Vazquez reste ouvert

De retour au Sporting d'Anderlecht, Luis Vazquez aimerait rester à Getafe, qui le veut toujours. Reste cependant à convaincre le Sporting d'Anderlecht, qui tente d'amortir son investissement réalisé en 2023.

Auteur d'une bonne préparation après le départ de Kasper Dolberg, Luis Vazquez espérait enfin s'offrir une place de titulaire au Sporting d'Anderlecht la saison dernière. Il n'en fut rien, puisque c'est Mihajlo Cvetkovic qui a hérité de la majorité du temps de jeu. Vazquez est donc parti en prêt, au mois de janvier, en direction de Getafe.

L'avant-centre de 25 ans y a vécu une belle fin de saison, avec trois buts inscrits, mais surtout des prestations plus convaincantes qu'au Lotto Park. De quoi convaincre Getafe, septième de Liga et qualifié pour les tours préliminaires de la Conference League, d'essayer de le conserver.

Cependant, le Sporting d'Anderlecht réclamait une indemnité de 2,5 millions d'euros, jugée trop importante par la formation espagnole, alors que le club bruxellois tente d'amortir son investissement de 4,5 millions d'euros réalisé en 2023 pour un joueur dont la valeur, un temps estimée à 5 millions d'euros, est désormais évaluée à 2.5 millions d'euros, soit le prix demandé par Anderlecht, sur le site de référence Transfermarkt.

Getafe insiste et tente de faire réduire le prix pour Luis Vazquez

Les discussions n'ont toutefois pas cessé, selon les informations du média espagnol Afición Deporte, et Getafe continue de discuter avec Anderlecht pour s'offrir les services de Luis Vazquez. Les Mauves ne semblent plus compter sur l'ancien buteur de Boca Juniors, d'autant que Danylo Sikan a pris une place plus importante durant la préparation et devrait jouer un rôle plus important la saison prochaine.

Toujours selon la même source, Vazquez aurait donné son accord à Getafe malgré l'intérêt de Birmingham, qui souhaite lui offrir un rôle important en Championship. Le club de la banlieue de Madrid, de son côté, se battra à nouveau pour les places européennes en Liga. Il commencera sa saison par les barrages de la Conference League contre un adversaire encore inconnu.



