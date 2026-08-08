Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Deux attaquants de La Gantoise sont convoités malgré un rendement assez faible devant le but. Parmi eux, Hyllarion Goore pisté par un Olympique de Marseille contraint à une cure d'austérité et à cibler des "opportunités de marché".

La Gantoise devra-t-elle encore se montrer active sur le marché des transferts ? C’est tout à fait possible, surtout alors que plusieurs clubs s’intéressent de près aux attaquants des "Buffalos". Pourtant, aucun d’eux ne se distingue particulièrement par son efficacité devant le but.

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées autour de Max Dean, qui serait dans le viseur de plusieurs clubs anglais et pourrait ainsi faire son retour en Angleterre. Jusqu’à présent, La Gantoise n’a toutefois donné suite à aucune des propositions reçues.

L’Olympique de Marseille veut recruter Goore

La situation pourrait également évoluer avec l’intérêt manifesté pour un autre attaquant, Hyllarion Goore. Ce dernier a encore inscrit jeudi dernier l’unique but de la rencontre face à l’IFK Göteborg, même si sa frappe a en réalité été déviée.

Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille serait désormais intéressé par l’attaquant des "Buffalos". Le club du sud de la France cherche à renforcer son secteur offensif et aurait notamment noté le nom du joueur gantois dans son petit calepin.

Une décision délicate pour La Gantoise

Sur le plan offensif, La Gantoise n’a pas vraiment impressionné cette saison, pas plus que lors de l’exercice précédent, ce qui n'a manifestement pas empêché les recruteurs de voir des qualités chez Goore. Reste désormais à savoir si La Gantoise acceptera de laisser partir son meilleur attaquant à ce stade de la saison, alors que le club pourrait encore avoir trois rencontres extrêmement importantes à disputer en Conference League.





Un départ pourrait éventuellement être envisagé à la fin du mois. Mais dans ce cas, les Gantois devront également être en mesure de recruter un ou plusieurs remplaçants. Le club se trouve donc face à un choix délicat entre réaliser une belle opération financière et conserver ses meilleurs éléments.