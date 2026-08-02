Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

En deux saisons à La Gantoise, Max Dean est devenu l'un des chouchous du public des Buffalos et a multiplié les moments marquants en Jupiler Pro League, malgré une grave blessure. L'Angleterre aimerait donc rapatrier le joueur.

Selon les informations du média anglais The 72, le Millwall FC aurait un oeil sur Max Dean, l'attaquant anglais de La Gantoise. Dean a été formé à Leeds United et à Everton, avant de rejoindre le MK Dons en 2023 puis de quitter l'Angleterre en 2023 direction La Gantoise.

Très vite, la personnalité du buteur anglais et son sens du but ont séduit à Gand, où il va inscrire 13 buts en 30 matchs pour sa première saison... puis s'occasionner une rupture des ligaments croisés, qui va le tenir éloigné des terrains jusqu'à la moitié de la saison passée.

Max Dean sur le départ vers Millwall ?

Provocateur sur le terrain, notamment lors des matchs à haute tension face au Club de Bruges, Max Dean est rapidement devenu l'un des chouchous du public. Son retour à la compétition la saison passée était très attendu, et il parviendra à inscrire 6 buts en 15 matchs de phase classique à partir du mois d'octobre.

La Gantoise ne compte donc pas forcément se séparer de son attaquant, qui s'est à nouveau blessé au genou en fin de saison et a donc manqué une partie de la présaison. Mais Dean n'a plus que deux ans de contrat, et si une offre de Millwall, qui évolue en Championship, s'avérait suffisante, la propension de l'Anglais à se blesser pourrait bien faire réfléchir la direction.



Max Dean n'a jamais évolué en Championship dans sa carrière : il a disputé 29 matchs de League Two (D4) avec le MK Dons, inscrivant 15 buts, ainsi que 9 matchs de League One (D3) avant de rejoindre la Belgique.