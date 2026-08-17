Officiel : loin d'Anderlecht, Bruges ou Mouscron, Abdoulay Diaby rejoint un ancien artiste de Pro League

Du haut de ses 35 ans, Abdoulay Diaby vit vraisemblablement ses dernières saisons comme joueur professionnel. Il les rentabilise du côté du Moyen-Orient. après une expérience rémunératrice en Arabie Saoudite, le voilà transféré aux Emirats arabes unis.

Avec ses 36 buts et 11 assists en 97 matchs de Pro League, Officiel : Abdoulay Diaby avait marqué la Pro League. C'est Mouscron qui l'a fait connaître sous nos latitudes en se le faisant prêter à deux reprises de la part de son partenaire qu'était Lille. Le petit Malien avait fait merveille par sa vitesse sous les ordres de Rachid Chihab, avec des joueurs comme Anice Badri ou Steeven Langil pour le servir.

Cela avait inspiré le Club de Bruges, qui a déboursé deux millions pour l'attirer en 2015. Diably y est resté trois ans, avec deux titres de champion de Belgique au passage avec Michel Preud'Homme et Ivan Leko, qui en avaient fait l'un de leurs buteurs attitrés.

Plus de 100 matchs disputés en Venise du Nord

Bruges avait même doublé sa mise de départ en le vendant au Sporting Portugal. Mais le joueur n'y a pas connu la même réussite, enchaînant les prêts. L'un de ces séjours en location l'a emmené à Anderlecht, où la sauce n'a jamais vraiment pris (deux titularisations sous les ordres de Vincent Kompany lors de la saison 2020/2021).

Une fois son contrat au Portugal terminé dans la foulée, Diaby a enchaîné les aventures exotiques. Deux clubs émiratis, une pige à Pendikspor, un passage sans club, sept mois à Boavista, une saison à Al Batin (Arabie saoudite) : le natif de Nanterre a bien bourlingué.

Abdoulay Diaby de retour aux Emirats arabes unis

Désormais âgé de 35 ans, Diaby n'a rien perdu de son sens du but pour autant : il reste sur un exercice à 13 réalisations. Mais cela ne l'empêche pas de changer de crèmerie ; le joueur a en effet quitté Al-Batin pour revenir aux Emirats arabes unis, du côté de Palm City, où il a paraphé un contrat d'un an.





BAE ekibi Palm City, son olarak Al-Batin forması giyen 35 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby’yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve Malili oyuncu ile Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzaladı. #PalmCity #AlBatin #AbdoulayDiaby #transfergelişmesi #transfergundemi pic.twitter.com/eSF79hUWiU — Santra ve Gol (@santra_ve_gol) August 16, 2026

Il y sera le nouveau coéquipier de Kurt Zouma, Moussa Marega et Alejandro Pozuelo. L'Espagnol avait terminé troisième du Soulier d'Or de la Pro derrière Hans Vanaken et Mehdi Carcela en 2018.