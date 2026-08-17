Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

Scott Crabbé, journaliste football
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Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges
Photo: © photonews
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Alexandre Stanic n'avait pas vraiment eu l'opportunité de montre ce qu'il valait avec l'équipe première du Sporting Charleroi. Le Lierse lui en a plus laissé l'occasion, au point de devoir se préparer à le perdre après six mois. L'attaquant est courtisé par Bruges, qui le veut pour son équipe U23.

La saison dernière, Alexandre Stanic n'avait pas reçu la moindre minute avec l'équipe première de Charleroi. Malgré un but spectaculaire (une bicyclette acrobatique) lors de l'une de ses deux seules apparitions en 2024/2025 et ses 10 buts en 15 match avec les U23, il a dû se cantonner à la D1 ACFF en première partie de saison.

L'hiver dernier, le Lierse est venu le chercher et Stanic a directement marqué lors de son premier match contre les RSCA Futures. Il ne s'est pas arrêté en si bon chemin, marquant trois autres buts, dont cette perle contre les U23 de La Gantoise.

Un profil convoité

Avec son grand gabarit (1,98m), l'ancien Carolo pèse sur les défenses adverses et n'est pas maladroit balle au pied. Il a recommencé la saison avec le Lierse, montant au jeu lors de la défaite 3-0 à Virton de ce week-end, mais pourrait bien ne pas s'éterniser Chaussée du Lisp.

Het Nieuwsblad rapporte en effet que le Club de Bruges pousse pour en faire l'attaquant de son équipe U23, toujours en D1B donc. Les négociations seraient déjà à un stade avancé pour en faire le successeur de Yanis Musuayi, parti à Levante pour pas moins de trois millions.

À Bruges, un Stanic peut en cacher un autre

Alexandre Stanic dispose encore de trois ans de contrat au Lierse, mais il avait négocié une clause libératoire à son arrivée, elle devrait donc déjà être activée dans les prochains jours.

De quoi faire souffler un doux parfum de nostalgie en Venise du Nord, où les supporters blauw en zwart se souviennent d'un autre Stanic : Mario, débarqué de Benfica en 1995 et revendu à Parme pour quatre millions deux ans plus tard, après pas moins de 33 buts en 53 rencontres. On l'a ensuite connu du côté de Chelsea, pour qui il a planté dix buts.

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