Pourquoi Christian Burgess et le Club de Bruges ne peuvent pas se voir ?

Si à l'Union, la rivalité entre Christian Burgess et le Club de Bruges avait atteint des sommets, elle ne baissera pas d'intensité maintenant que le défenseur évolue à La Gantoise et que le derby des Flandres se profile à l'horizon.

Christian Burgess n'aime pas le Club de Bruges et celui-ci le lui rend bien. Mais qu'est-ce qui explique cette animosité réciproque ? L’origine se trouve principalement dans les nombreux affrontements entre l’Union et le Club Bruges pour le titre de champion. Depuis que les Bruxellois ont retrouvé la Jupiler Pro League en 2021, les deux clubs se sont retrouvés à plusieurs reprises face à face dans la course au titre. Christian Burgess était alors un élément incontournable de l’Union, mais aussi un défenseur spécialisé dans l’art de faire sortir ses adversaires de leur rencontre.

Le provocateur

L’un des moments les plus marquants remonte à octobre 2022. Menée rapidement 0-2 face au Club, l’Union a vu Hans Vanaken marquer sur penalty. Christian Burgess a immédiatement récupéré le ballon avant de le tirer en direction des Brugeois qui célébraient leur but. "Le Club pensait peut-être que le match était déjà joué. Pas pour moi. Je voulais leur faire sentir que nous étions prêts à nous battre", avait-il déclaré dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Et l'Anglais avait raison puisque l’Union est effectivement revenue à 2-2, grâce notamment à un but de Burgess. L’Anglais l’avait célébré en mimant un pêcheur ramenant sa prise. Il savait parfaitement ce qu’il faisait. "J’ai passé tout le match à titiller un peu les joueurs du Club. C’était pour montrer que le poisson avait mordu", avait-il ironisé malicieusement.

Ce genre de provocations est progressivement devenu sa marque de fabrique. Après un tacle réussi sur Igor Thiago, il l’avait célébré avec le "siuuuu" cher aux célébrations de Cristiano Ronaldo, tandis qu’il allait ostensiblement fêter un but de l’Union devant les supporters brugeois. Il lui arrivait également de chercher la confrontation avec le banc du Club. "J’aime me mettre sous la peau de mon adversaire. En Angleterre, tout le monde fait ça", expliquait l'ancien capitaine de l'Union.

Plus qu’une rivalité footballistique

La rivalité est également devenue plus personnelle. L'Anglais au style atypique s’est exprimé à plusieurs reprises sur certains comportements et prises de position politiques émanant des tribunes brugeoises. Il fait notamment référence à des incidents condamnés par le Club lui-même, mais qui, selon lui, illustrent les différences importantes entre sa vision du monde et celle d’une partie des supporters présents dans les travées du Jan Breydel Stadion.



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"Je suis plutôt à gauche sur le plan politique, eux sont plutôt à droite", expliquait Burgess à ce sujet. Ses déclarations et ses provocations lui ont régulièrement valu un flot de messages haineux sur les réseaux sociaux. Mais l’Anglais semble peu s’en soucier. Au contraire, il continue d’assumer pleinement son style provocateur.

Et ce n'est pas son passage à La Gantoise, un club qui nourrit aussi une très forte rivalité avec le champion de Belgique, qui le freiner dans son désir de jouer les trouble-fête lors du prochain derby des Flandres.