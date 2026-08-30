Date: 30/08/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4
Stade: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
Un coup de De Mil : les remplaçants font la différence pour La Gantoise contre le Club de Bruges
Fabien Chaliaud
| Commentaire
Un coup de De Mil : les remplaçants font la différence pour La Gantoise contre le Club de Bruges
Photo: © photonews

La Gantoise s'est offert le scalp du champion en titre et rival régional, le Club de Bruges, pour s'offrir le derby des Flandres. Les hommes d'Ivan Leko ne rejoignent pas Charleroi en tête du classement, ce que les "Buffalos" pourraient faire ce jeudi s'ils gagnent leur match de retard contre OHL.

La Gantoise s'est offert le scalp du champion en titre lors du derby des Flandres. Les "Buffalos" se sont imposés 2-1 sur leurs terres et reviennent ainsi, au classement, à hauteur des "Blauw-Zwart", avec neuf points sur neuf (un match de plus que le Club de Bruges). Ils peuvent même les dépasser dès jeudi, à condition de battre OHL dans leur match en retard. Dans ce derby, ce sont les remplaçants qui ont fait la différence.

Le Club de Bruges et La Gantoise avaient jusque-là réalisé un sans-faute en Jupiler Pro League. Les "Buffalos" comptaient toutefois un match de moins au compteur en raison de leur parcours dans les tours préliminaires européens. Ils auront l’occasion de le rattraper jeudi face à OHL.

Avec une victoire, le Club Bruges pouvait rejoindre Charleroi, en tête avec 12 points sur 12. De son côté, La Gantoise avait l’opportunité de revenir à hauteur des Brugeois, avant de potentiellement les dépasser jeudi. Rik De Mil a toutefois dû composer avec une absence de dernière minute : Tibe De Vlieger a déclaré forfait chez les "Buffalos" en raison d’une maladie.

Un premier acte intense

Da Silva Lopes a ainsi été titularisé au milieu de terrain. Sur l’aile droite, Wilson a pris la place de Volckaert, relégué sur le banc. Benes a, lui aussi, été préféré à Kadri par rapport au match de jeudi. Côté brugeois, aucun changement à signaler : Ivan Leko a reconduit pour la quatrième rencontre consécutive le même onze de départ.

La stabilité peut avoir son importance, surtout en début de saison. Les deux équipes cherchent encore à intégrer pleinement leurs nouvelles recrues, mais elles ont par séquences montré le potentiel d’un football séduisant — ou du moins de ce qu’il pourrait devenir au fil de la saison.

Les "Buffalos" avaient fait le plein de confiance en éliminant Hibernian à Édimbourg pour décrocher leur billet pour la phase de ligue de la Conference League. De quoi aborder sans complexe la réception du champion de Belgique en titre. La Gantoise a ainsi osé jouer, se procurant plusieurs occasions à la clé. Josué Vergara a notamment été le plus dangereux, trouvant la barre transversale.

Cinq minutes avant la pause, ce dernier a finalement récompensé les siens au terme d’une superbe action collective, conclue sur un excellent centre d’Araujo. Un véritable but d’avant-centre qui permettait à La Gantoise de prendre les commandes, mais pas pour longtemps : une minute plus tard, Hans Vanaken remettait déjà les deux équipes à égalité (1-1) sur un service de Forbs.

Les choix gagnants de De Mil

Le score n’a plus évolué avant la pause, au terme de 45 premières minutes intenses et particulièrement intéressantes. La seconde période s’est révélée un peu moins spectaculaire. L’engagement est toutefois resté total, avec de nombreux duels et beaucoup d’intensité des deux côtés.

À 20 minutes du terme, le tournant du match est intervenu après l’exclusion directe de Carlos Forbs, sanctionné pour une réaction déplacée.

En supériorité numérique, les remplaçants gantois ont alors fait la différence. Volckaert - qui avait déjà provoqué la "mauvaise" réaction de Forbs - a délivré un centre tranchant vers Cissé, qui a placé une tête imparable pour faire 2-1.

Le héros de la rencontre a toutefois dû quitter ses partenaires en fin de match après avoir reçu un second carton jaune. Cela n’a pas empêché La Gantoise de savourer pleinement son succès et de quitter la pelouse en fête.

Les compositions

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La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 6.9 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 8/18 (44.4%)
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Ngom Mouhamed 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 31/40 (77.5%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 43/52 (82.7%)
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Van Der Heyden Siebe   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 49/49 (100%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Wilson Kyrell   45' 6.4 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Delorge Mathias 82' 7.1 -
  • Précision des passes: 37/39 (94.9%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 30/31 (96.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Araujo Tiago A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 46/52 (88.5%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
Plus de stats
Bénes László 82' 6.3 -
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sonko Momodou 66' 6.4 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Vergara Josué 66' 8.0 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
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Banc
Paskotsi Maksim 0'  
Balikwisha Michel Ange 8' 6.5  
Plus de stats
Omgba Aimé 8' 6.2  
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
Plus de stats
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Volckaert Matties A 45' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 5/11 (45.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Seck El Hadji 24' 6.5 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Cisse Ibrahima    24' 7.0 -
  • Buts: 1
  • Cartes rouges: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
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FC Bruges FC Bruges
Tresoldi Nicolò 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Sommer Yann 90' 7.6 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Sabbe Kyriani 82' 6.6 -
  • Précision des passes: 71/73 (97.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Lee Hanbeom 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 117/121 (96.7%)
Plus de stats
Mechele Brandon   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 90/94 (95.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Seys Joaquin   90' 5.9 -
  • Précision des passes: 51/57 (89.5%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Potts Freddie   86' 6.5 -
  • Précision des passes: 68/74 (91.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 74/79 (93.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Forbs Carlos A   70' 5.7 -
  • Assists: 1
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Vetlesen Hugo 66' 5.8 -
  • Précision des passes: 23/29 (79.3%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Diakhon Mamadou 66' 6.6 -
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Virgili Jan 24' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/11 (81.8%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 4' 6.4  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 8' 6.3  
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Coulibaly Samba 0'  
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 24' 5.9 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Verlinden Wout 0'  
Revivre La Gantoise - FC Bruges

Jupiler Pro League

 Journée 4
KRC Genk KRC Genk 4-0 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 2-2 KV Malines KV Malines
KV Courtrai KV Courtrai 1-3 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-1 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-2 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 2-1 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
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