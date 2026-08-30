Un coup de De Mil : les remplaçants font la différence pour La Gantoise contre le Club de Bruges

La Gantoise s'est offert le scalp du champion en titre et rival régional, le Club de Bruges, pour s'offrir le derby des Flandres. Les hommes d'Ivan Leko ne rejoignent pas Charleroi en tête du classement, ce que les "Buffalos" pourraient faire ce jeudi s'ils gagnent leur match de retard contre OHL.

La Gantoise s'est offert le scalp du champion en titre lors du derby des Flandres. Les "Buffalos" se sont imposés 2-1 sur leurs terres et reviennent ainsi, au classement, à hauteur des "Blauw-Zwart", avec neuf points sur neuf (un match de plus que le Club de Bruges). Ils peuvent même les dépasser dès jeudi, à condition de battre OHL dans leur match en retard. Dans ce derby, ce sont les remplaçants qui ont fait la différence.

Le Club de Bruges et La Gantoise avaient jusque-là réalisé un sans-faute en Jupiler Pro League. Les "Buffalos" comptaient toutefois un match de moins au compteur en raison de leur parcours dans les tours préliminaires européens. Ils auront l’occasion de le rattraper jeudi face à OHL.

Avec une victoire, le Club Bruges pouvait rejoindre Charleroi, en tête avec 12 points sur 12. De son côté, La Gantoise avait l’opportunité de revenir à hauteur des Brugeois, avant de potentiellement les dépasser jeudi. Rik De Mil a toutefois dû composer avec une absence de dernière minute : Tibe De Vlieger a déclaré forfait chez les "Buffalos" en raison d’une maladie.

Un premier acte intense

Da Silva Lopes a ainsi été titularisé au milieu de terrain. Sur l’aile droite, Wilson a pris la place de Volckaert, relégué sur le banc. Benes a, lui aussi, été préféré à Kadri par rapport au match de jeudi. Côté brugeois, aucun changement à signaler : Ivan Leko a reconduit pour la quatrième rencontre consécutive le même onze de départ.

La stabilité peut avoir son importance, surtout en début de saison. Les deux équipes cherchent encore à intégrer pleinement leurs nouvelles recrues, mais elles ont par séquences montré le potentiel d’un football séduisant — ou du moins de ce qu’il pourrait devenir au fil de la saison.





Les "Buffalos" avaient fait le plein de confiance en éliminant Hibernian à Édimbourg pour décrocher leur billet pour la phase de ligue de la Conference League. De quoi aborder sans complexe la réception du champion de Belgique en titre. La Gantoise a ainsi osé jouer, se procurant plusieurs occasions à la clé. Josué Vergara a notamment été le plus dangereux, trouvant la barre transversale.

Cinq minutes avant la pause, ce dernier a finalement récompensé les siens au terme d’une superbe action collective, conclue sur un excellent centre d’Araujo. Un véritable but d’avant-centre qui permettait à La Gantoise de prendre les commandes, mais pas pour longtemps : une minute plus tard, Hans Vanaken remettait déjà les deux équipes à égalité (1-1) sur un service de Forbs.

Les choix gagnants de De Mil

Le score n’a plus évolué avant la pause, au terme de 45 premières minutes intenses et particulièrement intéressantes. La seconde période s’est révélée un peu moins spectaculaire. L’engagement est toutefois resté total, avec de nombreux duels et beaucoup d’intensité des deux côtés.

À 20 minutes du terme, le tournant du match est intervenu après l’exclusion directe de Carlos Forbs, sanctionné pour une réaction déplacée.

En supériorité numérique, les remplaçants gantois ont alors fait la différence. Volckaert - qui avait déjà provoqué la "mauvaise" réaction de Forbs - a délivré un centre tranchant vers Cissé, qui a placé une tête imparable pour faire 2-1.

Le héros de la rencontre a toutefois dû quitter ses partenaires en fin de match après avoir reçu un second carton jaune. Cela n’a pas empêché La Gantoise de savourer pleinement son succès et de quitter la pelouse en fête.