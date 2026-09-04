Le dossier du stade de Charleroi n'avance pas : en voici la raison

Les supporters du Sporting Charleroi attendent depuis longtemps des nouvelles concernant un dossier particulièrement brûlant : celui de la "Zebrarena", le futur stade du RCSC, qui tarde à sortir de terre. La RTBF a consacré une enquête à ce sujet.

En avril dernier, la direction du Sporting Charleroi avait fait le point sur le dossier de la Zebrarena, la future enceinte multifonctions que le club souhaite construire à Marchienne-au-Pont. L'objectif est clair : faire de ce stade le nouveau stade des Zèbres, bien sûr, mais aussi un complexe multisports et multifonctions qui pourrait aussi accueillir des concerts et ferait office de pôle économique pour la région.

Un objectif ambitieux, et qui avait une date : les travaux doivent démarrer fin 2026-début 2027, et durer deux ans. C'était en tout cas ce qu'annonçait le club au mois d'avril dans un compte-rendu d'une réunion publique. Mais où en est-on aujourd'hui ?

La RTBF a mené l'enquête, et il se trouve que le dossier est en réalité au point mort, ou au moins considérablement ralenti. En cause : un financement estimé à 75 millions d'euros et qui doit encore être bouclé, alors que le site a été dépollué et que le permis de construire a bel et bien été délivré.

La ville de Charleroi refuse de s'engager

Le problème est en effet que 50 millions d'euros doivent être empruntés à la banque Belfius, qui exige des garanties. Cette semaine, l'opposition a ainsi réclamé auprès du bourgmestre PS que la Ville de Charleroi s'engage en tant que garantie, ce à quoi le bourgmestre Thomas Dermine s'est opposé.

"Il n’a jamais été question que la Ville participe dans le montage financier", a-t-il ainsi déclaré, estimant que la Région Wallonne fournissait déjà suffisamment d'aides afin de permettre au projet de voir le jour. Selon lui, le fait que la Zebrarena ambitionne de devenir un pôle régional culturel majeur justifierait l'intervention de la Région plutôt que de la ville.





Du côté du Sporting Charleroi, on cherche donc des solutions, car sans ce prêt auprès de la banque Belfius, le projet est au point mort. Même si à ce stade, on ne peut pas encore parler de retard, puisque le début des travaux n'était prévu que pour la fin d'année.