Charleroi tombe avec les honneurs face à l'Union dans une rencontre de qualité

De très beaux buts, des retournements de situation, un haut niveau technique, de belles combinaisons : on aura vu beaucoup de très bonnes choses lors de cette rencontre entre le Sporting Charleroi et l'Union. Le réalisme inflige une première défaite aux Zèbres de Mario Kohnen, qui ont aussi perdu de l'intensité en seconde période.

Charleroi leader après quatre victoires pour commencer sa saison. L'Union Saint-Gilloise qui reste sur deux victoires 3-0, dont une dans le derby face au Sporting d'Anderlecht. C'est véritablement l'affiche de cette cinquième journée de Jupiler Pro League, ce samedi au Mambourg.

Une rencontre lors de laquelle les Zèbres regardent les vice-champions en titre dans les yeux. Le début de partie est musclé, avec des cartes jaunes pour Ondrej Kricfalusi et Mardochée Nzita dans les dix premières minutes, mais pas vraiment spectaculaire. Charleroi est très intéressant à la construction mais manque de justesse dans le dernier geste, l'Union ne débute pas pied au plancher.

Koné à la faute et Mario Kohnen frustré sur le but de l'Union

Elle va cependant ouvrir le score... sur une grossière erreur des hommes de Mario Kohnen. Kevin Van Den Kerkhof est sur la touche pendant une minute... voire un peu plus après avoir poussé Monsieur Laforge à venir le voir suite à une semelle.

L'Union profite d'un décalage sur son côté pour trouver l'espace. Adem Zorgane profite de l'erreur d'Ousou et centre, Koné se troue totalement et offre le 0-1. L'ancien capitaine des Zèbres s'excuse d'avoir marqué contre son "ex" ; mais presque aussi de l'avoir fait de cette manière (0-1, 12e). Pendant l'action, Mario Kohnen se plaignait au quatrième arbitre de ne pas voir Van Den Kerkhof autorisé à remonter sur la pelouse.

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Deux buts superbes de Charleroi, avant les nouvelles excuses de Zorgane

Une ouverture du score malgré laquelle les Carolos ne faiblissent pas. Au contraire, leurs mouvements sont de plus en plus justes, rapides, et finissent par faire mouche. Ousou sort de sa défense et remonte le ballon, glisse à Scheidler qui remise en un temps pour Van Den Kerkhof. L'Algérien, qui avait touché le poteau quelques secondes plus tôt, centre aussi en un temps pour Freddy Mbemba au second poteau, qui égalise (1-1, 28e).





Un but mérité de Charleroi, qui pousse l'Union à réagir. Parti à la faute sur le 0-1, Koné sauve les meubles avec deux arrêts sur des frappes de Florucz et Kricfalusi (33e). Mais les Zèbres regardent leur adversaire dans les yeux et sont même supérieurs dans le jeu. Il n'est donc pas surprenant de les voir prendre les commandes peu avant la pause sur, à nouveau, un superbe mouvement initié par Romsaad et Scheidler, et conclu par Pflucke (2-1, 43e).

Le Mambourg imagine déjà l'arbitre Laforge siffler la mi-temps sur ce score de 2-1. Mais c'est sans compter sur le réalisme, le cynisme de l'Union. Coup franc de Zeneli écarté par la défense, mais Zorgane est seul à l'entrée du grand rectangle. L'ancien chouchou local trompe Koné, s'excuse à nouveau et inscrit, déjà, le quatrième but de la rencontre (2-2, 44e).

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Le festival des buts magnifiques continue

Consciente de ses difficultés avant la pause, l'Union revient sur la pelouse avec une qualité technique supérieure. De meilleurs mouvements et un premier corner, donné en retrait et à ras de sol par Zeneli. À l'entrée de la surface, Kamiel Van De Perre reprend en un temps, enroule et met le ballon hors de portée de Koné. Du 100 % ou presque pour les Saint-Gillois (2-3, 49e).

Charleroi est beaucoup moins bien remonté. C'est une rentrée en touche mal gérée qui a amené le corner du 2-3. Presque bis repetita dans la foulée, avec deux touches unionistes lors desquelles la défense de Charleroi n'est pas du tout en place. Koné doit intervenir sur la première phase (51e), et Florucz décoche une énorme frappe sur la seconde. Celle-ci s'écrase sur la barre d'un Koné battu (56e).

Moins à l'aise, les Carolos trouvent néanmoins le moyen de porter à nouveau le danger devant la cage de Koffi. Grâce à un grand pont sur son côté gauche, Nzita centre et trouve Scheidler au second poteau. Le Français remise pour Van Den Kerkhof, qui centre pour le capitaine Ousou qui, depuis le point de penalty, envoie très, très au-dessus et manque le 3-3 (61e).

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Havenaar offre presque le 3-3 à Charleroi, qui tombe avec les honneurs

L'Union est devant et consolide le match comme elle sait le faire. Elle manque toutefois le 2-4 via Florucz, tandis qu'un Zorgane auteur d'une rencontre éblouissante force Koné à l'intervention (69e). Les débats sont relativement équilibrés dans le cœur du jeu, avec un Khalifi qui répond au niveau technique de Zorgane, mais une grande différence existe : les occasions. L'Union s'en crée, Charleroi plus du tout.

Plus, sauf une... grâce à une maladresse unioniste. Nzita gagne un nouveau duel de vitesse sur la gauche et centre, Nikki Havenaar, le soleil dans les yeux, reprend de la tête pour écarter mais envoie le ballon... sur la barre transversale de Koffi (85e). Monté au jeu cinq minutes plus tôt, le défenseur japonais venu d'Autriche offre, là, un dernier frisson au Mambourg (85e).

Charleroi n'aura jamais rendu les armes, aura tenté de se projeter vers l'avant jusqu'à la toute fin de rencontre, mais ne sera pas parvenu à inscrire ce troisième but. Victoire donc de l'Union qui prend virtuellement la première place devant Bruges et Charleroi, en attendant le résultat de La Gantoise qui se rend au Cercle ce dimanche. Les Zèbres concèdent leur première défaite mais restent dans le groupe de tête et peuvent ressortir beaucoup de positif de leur prestation.