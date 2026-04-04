Où en est le nouveau stade à Charleroi ? La direction fixe l'objectif pour le début des travaux

Malgré des saisons en dents de scie, Charleroi veut continuer à se développer, sur le terrain et en dehors. Mais où en est le nouveau stade ?

C'est sans doute le point le plus marquant, le plus attendu du projet de développement du club défendu par Mehdi Bayat et Fabien Debecq : la construction du nouveau stade. La fameuse Zebrarena est attendue pour 2028 mais n'est que peu souvent évoquée ces derniers mois.

La direction a fait le point à ce sujet en évoquant l'évolution du projet lors de sa rencontre avec des représentants de groupe de supporters. En voici ce qui ressort dans le compte rendu du groupe 'Collectif RCSC'.

Des autorisations qui prennent du temps

"La dépollution du site est terminée. Le projet progresse : le bail pour le terrain devrait bientôt passer au Conseil Communal, le volet financier est en cours (il y a notamment discussions avec les banques qui demandent des garanties), des solutions ont été trouvées pour la problématique du ruisseau ainsi que pour le parking. L'objectif fixé reste de pouvoir démarrer les travaux fin 2026-début 2027, pour une durée approximative de deux ans", peut-on lire.

Toujours en ce qui concerne les infrastructures, le mauvais état de la pelouse du Mambourg a été évoqué : "Un mauvais diagnostic en début de saison et des soucis de drainage expliquent la difficulté de garder un terrain de qualité tout le long de la saison. Le club tente de gérer cette problématique au mieux en ayant conscience que cela n'aide pas à proposer le jeu que l'équipe souhaite développer compte tenu de ses qualités".

Une bonne nouvelle pour terminer : la construction du centre d'entrainement de Marcinelle progresse. Un emménagement fin 2026 - début 2027 est toujours envisagé.



