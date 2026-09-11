La défense solide, certains pas à niveau : les cotes des Mauves à Malines

Anderlecht n'a pas disputé son meilleur match dans ce début de saison, mais a pris les trois points et a affiché une solidité défensive intéressante. Certains, notamment devant, commencent cependant à griller des jokers...

Coosemans (7)

Même si certaines de ses sorties étaient approximatives en fin de match et auraient pu coûter très cher, on ne peut pas nier que sans ses arrêts, Anderlecht était peut-être tenu en échec.

Augustinsson (5)

Meilleur que face à Genk, il a notamment donné un assist non-converti sur un excellent centre. La montée au jeu de Bill Antonio l'a cependant mis en grande difficulté en fin de match.

Pétrot (7)

Un match de patron, surtout une fois "l'autre" patron sorti sur blessure.

Biancone (6)

Averti très tôt, il tenait très bien sa place, même si on se demandait s'il tiendrait tout le match comme ça. Puis, un claquage à la 36e qui évitera de se poser la question concernant la seconde période.

Omobamidele (6,5)

Très propre et assez à l'aise, y compris à la relance, il a réussi quelques interventions importantes quand ça devenait chaud dans le rectangle.



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Maamar (6)

Peu d'impact offensif, il n'a pas aidé Winkler à briller... mais c'est réciproque. Défensivement, par contre, il a fermé la porte à toutes les offensives malinoises, et a tenté ses fameux déboulés.

Kana (5)

Très brouillon, quelques pertes de balle dangereuses et dégagements approximatifs. Il était plus à l'aise au fil du match.

Koutsoupias (8)

Bruno va finir par regretter qu'il ne soit pas qualifié pour l'Europe. Encore une très belle performance du Grec, omniprésent, propre techniquement, qui n'a pas perdu un ballon et a délivré un bel assist à Bentayeb.

Winkler (4,5)

Sa seule action réussie permet à Koutsoupias de donner un assist, c'est déjà ça, mais ça ne suffit pas pour que l'Allemand, très décevant, reçoive la moyenne.

Antman (5,5)

Ce n'est peut-être pas avec ce match qu'il convaincra le grand public, mais le Finlandais a énormément tenté, et donné des centres franchement dangereux qui méritaient mieux. Son manque de vitesse est cependant évident, mais quelle qualité technique.

Bentayeb (7,5)

Un côté Islam Slimani dans sa façon de revenir très bas, d'écarter le jeu et de se battre sur tous les ballons. Défensivement précieux, il a encore la lucidité pour être dangereux dans le rectangle et met le seul but du match.

Sikan (5,5)

Du volume, du travail y compris défensif, une tête sortie de justesse par Miras et il est au premier décalage sur le but. Utile.