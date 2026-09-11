KV Malines KV Malines
0-1
Anderlecht Anderlecht
malKV Malines
andAnderlecht
0-1
42' Tawfik Bentayeb (Ilias Koutsoupias)
Date: 11/09/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Stade: Achter de Kazerne

Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

Florent Malice
Florent Malice depuis Malines
| Commentaire
Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes
Photo: © photonews

Cette saison, le RSC Anderlecht aurait parfois mérité les trois points, mais avait calé. À Malines, les Mauve & Blanc ne les méritaient probablement pas, mais ils ont été solides dans la douleur pour aller chercher une victoire très importante.

Anderlecht ne pouvait pas se permettre de faux-pas Derrière les Casernes ce vendredi soir alors que le programme s'apprête à être, de nouveau, très chargé dans les semaines à venir. Et les Mauves ont tenu bon dans une seconde période compliquée pour aller s'imposer au KV Malines, qui est décidément très mal en point.

Par rapport au match contre Genk, un changement : la titularisation, enfin, de Marten Winkler à la place de Noa Ojea. Mais c'est surtout côté gauche qu'Anderlecht essaie de passer, celui d'un Oliver Antman auquel il manque toujours ce coup de reins qui ferait du bien. Les centres se multiplient : celui d'Augustinsson trouve Bentayeb, qui reprend juste au-dessus (18e).

Les débuts d'Omobamidele, le premier but de Bentayeb

C'est ensuite Antman qui enchaîne deux caviars, un premier dégagé, l'autre trouvant cette fois Danylo Sikan : Miras doit intervenir d'une claquette (22e). Il faut attendre la 24e minute pour que Winkler, de l'autre côté, passe enfin son homme. Malines a du mal à sortir en contre, mais sur l'un d'eux, Biancone (averti très tôt dans le match) se blesse : Andrew Omobamidele fait donc ses débuts (36e).

Bentayeb Tawfik
© photonews

Invisible côté droit, Winkler passe à gauche avec succès : sa première combinaison avec Koutsoupias permet au Grec, encore une fois excellent, de servir Tawfik Bentayeb au premier poteau. Cette fois, le Marocain ouvre son compteur (0-1, 43e). Un avantage mérité, car le RSCA domine assez nettement, sans briller.

La seconde période commence sur un rythme de sénateur avec un Anderlecht en gestion, Koutsoupias notamment se baladant dans l'entrejeu sans que ça profite à ses attaquants. Van Brederode fait danser Kana mais son centre est repoussé... par Koutsoupias, peut-être l'homme du match (63e). C'est encore lui qui trouve Sikan sur un centre, l'Ukrainien espérant en vain obtenir un penalty (69e). 

Coosemans sauve Anderlecht, puis se fait peur 

Deux autres nouvelles recrues font leur apparition côté Mauve avec Roméo Amane et Thelo Aasgaard : ce dernier trouve bien Bentayeb qui, cette fois, rate son face-à-face avec Miras (72e). Le break aurait pourtant fait du bien, car il faut une intervention de Coosemans devant Boersma sur le premier débordement d'Antonio (75e).

C'est ensuite Antonio lui-même qui alerte Coosemans (78e), avant un loupé de Marijnissen devant le but vide sur coup-franc (83e). Anderlecht a très chaud, et sue même à grosses groupes quand Marsa ne profite pas d'une sortie ratée du portier adverse sur un nouveau coup-franc dangereux (85e). En contre, Winkler et Degreef tentent bien de donner le change, sans que le 0-2 ne tombe. Au final, si le RSC Anderlecht a parfois mérité les trois points sans être récompensé cette saison, il ne les méritait peut-être pas ce soir à Malines : c'est la dure loi du football. 

Les compositions

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KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 5.97 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/19 (31.6%)
Plus de stats
Marijnissen Luc 90' 6.09 -
  • Précision des passes: 23/35 (65.7%)
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Eerdhuijzen Mike 81' 6.62 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.32 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Michez Simion 75' 5.87 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Interceptions: 5
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hammar Fredrik   90' 6.25 -
  • Précision des passes: 11/17 (64.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Praet Dennis 88' 6.33 -
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Koudou Therence 90' 5.71 -
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Decherf Marco 74' -
Boersma Bouke 82' 6.17 -
  • Précision des passes: 3/6 (50%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/5
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 6.47 -
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 5/15 (33.3%)
Plus de stats
Banc
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 2' 5.91  
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Raman Benito 16' 6.61 -
Plus de stats
Van Meirvenne Cedric 9' 6.5  
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Lohunanu-Mbasi Malcolm 8' 6.7  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Corbanie Kobe 0'  
Ozdemir Halil 0'  
Antonio Bill 15' 6.81 -
  • Précision des passes: 2/6 (33.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Decoene Massimo 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.85 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
Plus de stats
Maamar Ali 90' 7.05 -
  • Précision des passes: 43/47 (91.5%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Biancone Giulian   37' 6.7 -
  • Précision des passes: 47/50 (94%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Pétrot Léo   90' 6.55 -
  • Précision des passes: 78/86 (90.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 7.14 -
  • Précision des passes: 58/67 (86.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Antman Oliver 72' 6.16 -
  • Précision des passes: 24/27 (88.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Koutsoupias Ilias A   72' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kana Marco 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 65/72 (90.3%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Winkler Marten 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Bentayeb Tawfik 90' 8.03 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Sikan Danylo 72' 6.36 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Amane Romeo 18' 6.59 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 0'  
Omobamidele Andrew   53' 6.35 -
  • Précision des passes: 33/35 (94.3%)
Plus de stats
Ambros Lukas 0'  
Aasgaard Thelo 18' 6.46 -
  • Précision des passes: 7/11 (63.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Degreef Tristan 18' 6.56 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Revivre KV Malines - Anderlecht

présentation (du match)

Quelles recrues contre Malines ? Anderlecht cherche encore la formule

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11/09

Face à Genk, Vitor Bruno n'avait aligné qu'Ilias Koutsoupias comme recrue de dernière minute. Mais le reste du onze n'a pas forcément livré une prestation étincelante. Cela...

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 16:00 STVV STVV
Westerlo Westerlo 18:15 Standard Standard
Union SG Union SG 20:45 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 20:45 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 13/09 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13/09 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 KV Courtrai KV Courtrai
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