Anderlecht a souffert, mais prend les trois points Derrière les Casernes

Cette saison, le RSC Anderlecht aurait parfois mérité les trois points, mais avait calé. À Malines, les Mauve & Blanc ne les méritaient probablement pas, mais ils ont été solides dans la douleur pour aller chercher une victoire très importante.

Anderlecht ne pouvait pas se permettre de faux-pas Derrière les Casernes ce vendredi soir alors que le programme s'apprête à être, de nouveau, très chargé dans les semaines à venir. Et les Mauves ont tenu bon dans une seconde période compliquée pour aller s'imposer au KV Malines, qui est décidément très mal en point.

Par rapport au match contre Genk, un changement : la titularisation, enfin, de Marten Winkler à la place de Noa Ojea. Mais c'est surtout côté gauche qu'Anderlecht essaie de passer, celui d'un Oliver Antman auquel il manque toujours ce coup de reins qui ferait du bien. Les centres se multiplient : celui d'Augustinsson trouve Bentayeb, qui reprend juste au-dessus (18e).

Les débuts d'Omobamidele, le premier but de Bentayeb

C'est ensuite Antman qui enchaîne deux caviars, un premier dégagé, l'autre trouvant cette fois Danylo Sikan : Miras doit intervenir d'une claquette (22e). Il faut attendre la 24e minute pour que Winkler, de l'autre côté, passe enfin son homme. Malines a du mal à sortir en contre, mais sur l'un d'eux, Biancone (averti très tôt dans le match) se blesse : Andrew Omobamidele fait donc ses débuts (36e).

© photonews

Invisible côté droit, Winkler passe à gauche avec succès : sa première combinaison avec Koutsoupias permet au Grec, encore une fois excellent, de servir Tawfik Bentayeb au premier poteau. Cette fois, le Marocain ouvre son compteur (0-1, 43e). Un avantage mérité, car le RSCA domine assez nettement, sans briller.

La seconde période commence sur un rythme de sénateur avec un Anderlecht en gestion, Koutsoupias notamment se baladant dans l'entrejeu sans que ça profite à ses attaquants. Van Brederode fait danser Kana mais son centre est repoussé... par Koutsoupias, peut-être l'homme du match (63e). C'est encore lui qui trouve Sikan sur un centre, l'Ukrainien espérant en vain obtenir un penalty (69e).





Coosemans sauve Anderlecht, puis se fait peur

Deux autres nouvelles recrues font leur apparition côté Mauve avec Roméo Amane et Thelo Aasgaard : ce dernier trouve bien Bentayeb qui, cette fois, rate son face-à-face avec Miras (72e). Le break aurait pourtant fait du bien, car il faut une intervention de Coosemans devant Boersma sur le premier débordement d'Antonio (75e).

C'est ensuite Antonio lui-même qui alerte Coosemans (78e), avant un loupé de Marijnissen devant le but vide sur coup-franc (83e). Anderlecht a très chaud, et sue même à grosses groupes quand Marsa ne profite pas d'une sortie ratée du portier adverse sur un nouveau coup-franc dangereux (85e). En contre, Winkler et Degreef tentent bien de donner le change, sans que le 0-2 ne tombe. Au final, si le RSC Anderlecht a parfois mérité les trois points sans être récompensé cette saison, il ne les méritait peut-être pas ce soir à Malines : c'est la dure loi du football.