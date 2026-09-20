Réaction Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le menace que le Standard devra prendre au sérieux : "Ça a été la préparation la plus dure de ma vie"
Photo: © photonews
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Freddy Mbemba a montré la voie à suivre contre le Cercle de Bruges en ouvrant le score après un quart d'heure grâce à un mouvement limpide. L'ailer français est bien déterminé à saisir la chance qui s'ouvre à lui depuis quelques semaines.

Acheté 400 000 euros au FC Versailles il y a un an, Freddy Mbemba n'était pas sûr de rester à Charleroi cet été. La saison dernière, il avait d'ailleurs été prêté à Guingamp. Mais le départ de Parfait Guiagon et la récente blessure d'Antoine Bernier lui ont ouvert les portes du onze de base.

Résultat, le voilà à trois buts en sept matchs. Contre le Cercle de Bruges, il a également agrémenté son ouverture du score de quelques dribbles assez inspirés. 

Un été exigeant 

Même si cela n'égalera pas le sentiment après ce premier but sur un mouvement dont Charleroi a le secret : "Ce sont des schémas qu'on travaille à l'entraînement. A Guingamp, on jouait un peu dans la même configuration, je débarquais avec un petit bagage tactique à ce niveau là. Je savais que Jakob allait surgir dans cet espace et me la remettre en une touche".

Le travail paie : "Tout le monde savait qu'on allait faire quelque chose cette saison. La préparation, ça a été la plus dure de ma vie. Individuellement et collectivement". 

Lire aussi… 🎥 La phase qui fait parler à Charleroi : "Même un joueur du Cercle m'a dit qu'il n'y avait rien"

Confronté aux propos de son joueur en conférence de presse, Mario Kohnen sourit : "Il n'a pas eu une préparation avec Felix Magath. Là, c'est dur. Plus sérieusement, c'est essentiel pour le jeu que l'on veut pratiquer. Charleroi veut proposer un jeu positif, vers l'avant. Et pour cela, il faut des joueurs très affûtés".

Prêt à se montrer plus encore après la trêve

Cela tombe bien, le joueur est demandeur : "Je suis dans un bon mood, mais je sais que je peux faire mieux. pour l'instant, c'est bien, je suis satisfait, mais je peux faire beaucoup mieux. Au niveau de mes centres, de ma finition. on va un peu souffler et directement se remettre au travail. Après cette trêve, on verra encore un autre Freddy Mbemba. Plus affuté".

"Si tu me donnes ma chance, je vais la saisir. Je veux montrer que je suis le meilleur. Antoine (Bernier) le fera aussi à son retour, c'est une concurrence saine", conclut-il.
 

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