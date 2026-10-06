Avec Epolo, rien ne serait arrivé : comment le Congo...aurait dû manquer le Mondial par forfait

C'est avec bon nombre de binationaux que la République démocratique du Congo a disputé la Coupe du Monde cet été. Pourtant, l'un d'entre eux - le gardien Lionel Mpasi - a bien failli rendre les Léopards inéligibles pour l'événement malgré leur qualification via les barrages de la zone africaine. Explications.

Lors de cette trêve internationale, c'est bien Matthieu Epolo qui a disputé les deux matchs officiels de la RDC. Il profitait ainsi de la blessure de l'habituel titulaire Lionel Mpasi. Le portier du Havre souffre d'une rupture du tendon d'achille, c'est d'ailleurs pour cela que son club s'est tourné vers Arnaud Bodart en tant que joker médical après la date limite du mercato.

Lionel Mpasi, un binational pas tout à fait en règle

Avant cela, Mpasi avait vécu de grands moments avec les Lépoards. C'est notamment lui qui a porté la sélection vers cette historique qualification pour la Coupe du Monde en étant de tous les matchs de la campagne, jusqu'à ces deux finales pour l'histoire, d'abord contre le Nigéria dans le barrage de la zone Afrique puis face à la Jamaïque à l'échelle intercontinentale. Et c'est bien là le problème.

En novembre dernier, après la défaite aux tirs au but face au Congo, la fédération nigériane décide de déposer un recours auprès de la FIFA. Elle suspecte plusieurs joueurs congolais d'être inéligibles pour des raisons de nationalité et de fraude aux passeports. Sûre de son fait, elle réclamait une victoire sur tapis vert pour défier la Jamaïque à la place des Congolais.

Pourquoi la FIFA a-t-elle laissé couler ?

Sans réponse, le Nigéria a renouvelé sa demande au mois de mars. C'est là que les révélations du journal Le Monde et du New York Times rentrent en jeu. L'enquête conjointe des deux médias confirme que la réclamation nigériane conduit les juristes de la FIFA à constater l'inéligibilité de Lionel Mpasi.

Le gardien du Havre est né à Meaux (commune française de Seine-et-Marne) et a disputé plusieurs rencontres avec les U16, U17 et U18 français. Par la suite, il n'aurait jamais été au bout du processus pour changer d'affiliation fédérale.





Le Nigéria enrage

Or l'article 19 du code disciplinaire de la FIFA est très clair dans ce genre de cas : "Si un joueur prenant part à un match est déclaré inéligible à la suite d'une réclamation, l'équipe à laquelle il appartient est sanctionnée d'un match perdu par forfait et d'une amende de 6 000 francs suisses (6 500 euros NDLR) au minimum".

Au moment où la situation apparaît à la FIFA, le Congo n'avait pas encore disputé sa finale contre la Jamaïque. Le Nigéria aurait donc dû disputer ce barrage à la place des Léopards. Mais la FIFA a finalement considéré le recours nigérian irrecevable pour des raisons formelles et de délais.

Les décideurs du football mondial ont-ils fermé les yeux sur leur propre règlement comme ils l'ont fait quelques mois plus tard avec Folarin Balogun ? Cela y ressemble bien... Le Congo aurait en tout cas pu s'éviter de tels ennuis en titularisant Matthieu Epolo entre les perches.