OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1
Photo: © photonews
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C'était attendu, mais c'est désormais officiel : Arnaud Bodart est un joueur du Havre. L'ancien gardien du Standard de Liège rejoint la formation de Ligue 1 en provenance du LOSC. Il "profite" de la grave blessure de Lionel Mpasi (rupture du tendon d'Achille) pour rejoindre les Havrais. Le portier a paraphé un contrat d'un an.

Arnaud Bodart était à la recherche d'une porte de sortie cet été. Il avait été relégué dans la hiérarchie des gardiens suite à la signature d'Orlando Gill. Aucun transfert n'avait finalement abouti et il était ainsi resté au LOSC. Mais cela, c'était jusqu'à ce que Le Havre puisse utiliser son joker médical.

Le club de Ligue 1 a ainsi pensé à Arnaud Bodart, qu'il a décidé de recruter. L'ancien Rouche entre ainsi en concurrence avec Gauthier Gallon. Les deux hommes se battront pour une place de numéro un.

Le Havre a présenté sa nouvelle recrue dans un communiqué : "Formé et révélé au Standard de Liège, avec lequel il disputa 190 matches (dont des rencontres européennes), il participa à partir de janvier 2025 à la remontée du FC Metz en Ligue 1, avant d’opter il y a un an pour le LOSC, club avec lequel il découvrit l’élite française. International Espoirs belge, Arnaud Bodart a été plusieurs fois convoqué en équipe A, sans toutefois entrer en jeu (jusque-là !). Ayant résilié son contrat lillois, il arrive libre au HAC, où il portera le n° 16."

Arnaud Bodart espère se relancer au Havre

Arnaud Bodart espère désormais se relancer avec le club de Ligue 1. Ce défi représente une opportunité intéressante pour lui, qui avait très peu de temps de jeu à Lille.

Le gardien avait connu une saison passée positive sur le plan collectif, mais avait connu une saison compliquée sur le plan personnel : "Une première saison parmi vous de terminée et quelle saison ! Pas la saison espérée sur le plan personnel mais riche en apprentissages grâce à cette équipe incroyable. Conclue par une magnifique qualification en Ligue des champions."

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