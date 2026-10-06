Un bon présage pour le Standard ? L'arbitre du choc wallon est connu

Après bientôt trois semaines de trêve, la Pro League repointe le bout de son nez. Qui dit matchs en fin de semaines dit désignations arbitrales en amont. Voici donc ce qui a été décidé pour ce week-end de reprise.

L'un des matchs les plus attendus de cette huitième journée de D1A n'est autre que le choc wallon entre le Standard et Charleroi. Un match qui, bien que disputé à huis clos suite aux derniers incidents entre les deux équipes, est toujours aussi périlleux à arbitrer.

C'est Simon Bourdeaud'Hui qui a été désigné comme maître des débats à Sclessin. L'arbitre de 30 ans réussit assez bien au Standard, qui n'a jamais perdu sous ses ordres en six rencontres (trois victoires contre le Cercle de Bruges, Beveren et Malines, trois partages contre Westerlo, Dender et la RAAL), sifflant deux penaltys pour les Rouches au passage.

Le bilan est plus équilibré pour les Zèbres, qui ont signé trois victoires, quatre partages et quatre défaites sous ses ordres. Il sera notamment assisté de Jan Boterberg comme arbitre principal derrière l'écran du VAR.

Une première pour Lothar D'Hondt contre la RAAL

Autre affiche du week-end, le déplacement du Club de Bruges à La Louvière. Une rencontre confiée à Lothar D'Hondt, qui présente la particularité de ne jamais avoir arbitrée la RAAL.

Le Club de Bruges est en revanche l'équipe qu'il siffle le plus souvent (34 fois). Bilan : 21 victoires, 8 partages et 5 défaites. C'est notamment lui qui avait été en charge du match pivot pour le titre entre les Blauw en Zwart et l'Union (la victoire 5-0) au Jan Breydelsatdion lors des derniers Playoffs.





Nathan Verboomen croise souvent la route de l'Union

L'Union qui a quant à elle hérité de Nathan Verboomen au sifflet contre Louvain. Un arbitre qui connaît bien les Saint-Gillois pour les avoir déjà arbitrés cette saison (lors de la victoire 0-3 à Saint-Trond) et qui était déjà de la partie il y a dix ans, lorsque les Unionistes s'imposaient 0-3 devant 1000 supporters de Seraing il y a onze ans, avec notamment un but de Cédric Fauré.

Et Anderlecht dans tout cela ? Au Cercle de Bruges, les Mauves seront arbitrés par Kevin Van Damme. Ils n'ont perdu qu'un seul match sur sept sous ses ordres : la défaite 1-3 face à l'Union Saint-Gilloise pour le retour de cette dernière en D1A il y a cinq ans. Pour retrouver l'ensemble des désignations arbitrales du week-end, c'est ici.