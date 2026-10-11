Standard Standard
0-1
Charleroi Charleroi
staStandard
chaCharleroi
0-1
58' Cheick Keita (Patrick Pflücke)
Date: 11/10/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Stade Maurice Dufrasne (Sclessin)

Charleroi remporte méritoirement un petit choc wallon et prend dix points d'avance sur le Standard

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
| Commentaire
Charleroi remporte méritoirement un petit choc wallon et prend dix points d'avance sur le Standard
Photo: © photonews

Grâce au seul et unique but de Check Keita à l'heure de jeu sur coup franc, le Sporting Charleroi a méritoirement remporté le premier choc wallon de la saison sur la pelouse du Standard, ce dimanche après-midi. Les Rouches n'ont pas apporté assez de danger pour renverser la rencontre et les Zèbres prennent dix longueurs d'avance sur leur adversaire du jour au classement.

Un stade vide, ce n'est évidemment pas ce que l'on souhaiterait, mais c'est bien le décor qui entoure ce choc wallon de la huitième journée entre le Standard et le Sporting Charleroi, ce dimanche après-midi à Sclessin.

Rayon compositions, Vincent Euvrard réalise deux changements par rapport à la défaite à Gand : Mortensen remplace Lawrence et Nguene reprend sa place sur le côté droit au détriment de Drammeh. Andi Zeqiri est présent sur le banc pour la première fois. À Charleroi, on ne change pas une équipe qui gagne et il n'y a pas de surprise dans la composition de Mario Köhnen. Antoine Bernier est blessé.

Une première mi-temps pas si passionnante

À tour de rôle, les deux équipes enchaînent les phases de possession et les replis défensifs. Les mouvements sont fluides, souvent joués en une ou deux touches de balle, mais les deux blocs sont bien en place et les occasions manquent. C'est simple, il faut attendre la 24e minute pour voir la première occasion : un centre de Fossey au second poteau pour Ayensa, qui contrôle et dont le tir est bloqué par Ousou.

Un événement qui permet néanmoins d'animer la rencontre. Le Standard se montre à nouveau dangereux grâce à une sortie de défense de Trouillet, une passe vers Abid, une remise vers Nguene puis Nielsen, une frappe du Danois déviée et une petite touche de Touzghar sur laquelle Koné reste attentif (29e).

Charleroi, de son côté, utilise les centres de Van Den Kerkhof, les dribbles de Mbemba et la qualité de son entrejeu, mais n'apporte que peu de danger. Il faut... une perte de balle d'Abid pour offrir une occasion aux Carolos : Mbemba frappe depuis l'extérieur du rectangle, Epolo se détend et détourne en corner (33e). C'est à peu près tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent avant le repos.

Epolo Matthieu
© photonews

Le Standard encaisse encore sur phase arrêtée

La deuxième période reprend sur les mêmes bases, mais Charleroi met peu à peu le pied sur le ballon et complique le jeu du Standard, qui perd trop de ballons au milieu de terrain pour inverser la tendance. Pire encore pour les Rouches, l'une de ces pertes de balle offre l'ouverture du score aux Carolos.

Touzghar est coupable en perdant le ballon, en réclamant une faute de main de Mbemba, en s'arrêtant de jouer puis en commettant une faute grossière aux abords de la surface. Le coup franc est donné par Pflücke, Keita passe devant tout le monde grâce au mauvais marquage de Fossey et ouvre le score juste avant l'heure de jeu (0-1, 59e).

Mieux en jambes, plus concret, le Sporting impose sa griffe sur la partie et passe plusieurs fois près du break. Ousou est repoussé par Epolo (68e), qui s'envolait pour sortir de sa lucarne une magnifique retournée de Romsaas, pourtant discret, quelques minutes plus tôt. Scheidler passe lui aussi à quelques centimètres du 0-2, trouvant le poteau (69e).

Keita Cheick
© photonews

Charleroi remporte méritoirement le choc wallon à Sclessin

Malgré la première montée au jeu d'Andi Zeqiri, le passage à deux attaquants de pointe avec la sortie d'Ayensa pour Nguene et le changement d'entrejeu avec Ilaimaharitra et Fosso, le Standard ne trouve pas la clé pour revenir dans la rencontre malgré un potentiel penalty oublié sur Drammeh dans les dernières minutes.

Victoire logique, donc, de Charleroi, qui s'est créé les meilleures occasions et qui aurait même pu espérer faire le break dans la dernière demi-heure. Les écarts se creusent au classement, les Rouches subissent une troisième défaite de rang tandis que les Zèbres restent plus que jamais dans le bon wagon.

Les compositions

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Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.82 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Fossey Marlon 90' 6.72 -
  • Précision des passes: 30/38 (78.9%)
  • Passes clés: 3
  • Interceptions: 5
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim 90' 6.94 -
  • Précision des passes: 39/42 (92.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Hautekiet Ibe   90' 6.25 -
  • Précision des passes: 55/59 (93.2%)
Plus de stats
Mortensen Gustav   90' 5.95 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 37/44 (84.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Nielsen Casper 65' 6.35 -
  • Précision des passes: 9/14 (64.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Trouillet Alexis 84' 6.06 -
  • Précision des passes: 43/52 (82.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Touzghar Rayan 84' 6.42 -
  • Précision des passes: 32/38 (84.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Nguene Bernard 65' 6.37 -
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 77' 5.88 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Abid Adnane 90' 6.47 -
  • Précision des passes: 30/40 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 0'  
Zeqiri Andi 25' 6.62 -
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Drammeh Salieu 25' 6.62 -
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lawrence Henry 0'  
Pirard Lucas 0'  
Ilaimaharitra Marco 6' 6.55  
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Dierckx Daan 0'  
Nsimba Bruny 13' 6.25 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Fosso Ryan 6' 6.29  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.87 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/21 (33.3%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.13 -
  • Précision des passes: 29/42 (69%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.26 -
  • Précision des passes: 57/62 (91.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 8.01 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 53/56 (94.6%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.31 -
  • Précision des passes: 35/51 (68.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
  • Ballons perdus: 25
Plus de stats
Khalifi Yassine 90' 6.95 -
  • Précision des passes: 72/84 (85.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Boukamir Amine   77' 7.04 -
  • Précision des passes: 47/50 (94%)
  • Précision des longs ballons: 9/9 (100%)
Plus de stats
Pflücke Patrick A 71' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des centres: 4/11 (36.4%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 86' 6.58 -
  • Précision des passes: 35/46 (76.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mbemba Freddy 77' 6.44 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 6.42 -
  • Précision des passes: 10/17 (58.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/4
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Banc
Delavallee Martin 0'  
Rowe Triston 19' 6.25 -
Plus de stats
Bojang Adama 0'  
Nawata Gaku 13' 6.52 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Cisse Isaac 13' 6.56 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Colassin Antoine 0'  
Solheid Noah 0'  
Sow Massamba 4' 6.51  
Plus de stats
Kera Mory 0'  
Revivre Standard - Charleroi

présentation (du match)

Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

Le choc wallon à huis clos à Sclessin : suivez Standard - Charleroi en direct commenté (coup d'envoi à 13h30)

09:20

Un choc wallon à huis clos en ouverture de la huitième journée de Jupiler Pro League, ce dimanche. Suivez la rencontre entre le Standard de Liège et le Sporting Charleroi e...

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 0-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 19:15 STVV STVV
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