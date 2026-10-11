Charleroi remporte méritoirement un petit choc wallon et prend dix points d'avance sur le Standard

Grâce au seul et unique but de Check Keita à l'heure de jeu sur coup franc, le Sporting Charleroi a méritoirement remporté le premier choc wallon de la saison sur la pelouse du Standard, ce dimanche après-midi. Les Rouches n'ont pas apporté assez de danger pour renverser la rencontre et les Zèbres prennent dix longueurs d'avance sur leur adversaire du jour au classement.

Un stade vide, ce n'est évidemment pas ce que l'on souhaiterait, mais c'est bien le décor qui entoure ce choc wallon de la huitième journée entre le Standard et le Sporting Charleroi, ce dimanche après-midi à Sclessin.

Rayon compositions, Vincent Euvrard réalise deux changements par rapport à la défaite à Gand : Mortensen remplace Lawrence et Nguene reprend sa place sur le côté droit au détriment de Drammeh. Andi Zeqiri est présent sur le banc pour la première fois. À Charleroi, on ne change pas une équipe qui gagne et il n'y a pas de surprise dans la composition de Mario Köhnen. Antoine Bernier est blessé.

La feuille de match de #STACHA 👇⚽️ https://t.co/TCIji9Op0m — Loic Woos (@LoicWoos2) October 11, 2026

Une première mi-temps pas si passionnante

À tour de rôle, les deux équipes enchaînent les phases de possession et les replis défensifs. Les mouvements sont fluides, souvent joués en une ou deux touches de balle, mais les deux blocs sont bien en place et les occasions manquent. C'est simple, il faut attendre la 24e minute pour voir la première occasion : un centre de Fossey au second poteau pour Ayensa, qui contrôle et dont le tir est bloqué par Ousou.

Un événement qui permet néanmoins d'animer la rencontre. Le Standard se montre à nouveau dangereux grâce à une sortie de défense de Trouillet, une passe vers Abid, une remise vers Nguene puis Nielsen, une frappe du Danois déviée et une petite touche de Touzghar sur laquelle Koné reste attentif (29e).





Charleroi, de son côté, utilise les centres de Van Den Kerkhof, les dribbles de Mbemba et la qualité de son entrejeu, mais n'apporte que peu de danger. Il faut... une perte de balle d'Abid pour offrir une occasion aux Carolos : Mbemba frappe depuis l'extérieur du rectangle, Epolo se détend et détourne en corner (33e). C'est à peu près tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent avant le repos.

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Le Standard encaisse encore sur phase arrêtée

La deuxième période reprend sur les mêmes bases, mais Charleroi met peu à peu le pied sur le ballon et complique le jeu du Standard, qui perd trop de ballons au milieu de terrain pour inverser la tendance. Pire encore pour les Rouches, l'une de ces pertes de balle offre l'ouverture du score aux Carolos.

Touzghar est coupable en perdant le ballon, en réclamant une faute de main de Mbemba, en s'arrêtant de jouer puis en commettant une faute grossière aux abords de la surface. Le coup franc est donné par Pflücke, Keita passe devant tout le monde grâce au mauvais marquage de Fossey et ouvre le score juste avant l'heure de jeu (0-1, 59e).

Mieux en jambes, plus concret, le Sporting impose sa griffe sur la partie et passe plusieurs fois près du break. Ousou est repoussé par Epolo (68e), qui s'envolait pour sortir de sa lucarne une magnifique retournée de Romsaas, pourtant discret, quelques minutes plus tôt. Scheidler passe lui aussi à quelques centimètres du 0-2, trouvant le poteau (69e).

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Charleroi remporte méritoirement le choc wallon à Sclessin

Malgré la première montée au jeu d'Andi Zeqiri, le passage à deux attaquants de pointe avec la sortie d'Ayensa pour Nguene et le changement d'entrejeu avec Ilaimaharitra et Fosso, le Standard ne trouve pas la clé pour revenir dans la rencontre malgré un potentiel penalty oublié sur Drammeh dans les dernières minutes.

Victoire logique, donc, de Charleroi, qui s'est créé les meilleures occasions et qui aurait même pu espérer faire le break dans la dernière demi-heure. Les écarts se creusent au classement, les Rouches subissent une troisième défaite de rang tandis que les Zèbres restent plus que jamais dans le bon wagon.