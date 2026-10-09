Les supporters du Standard devraient malgré tout pouvoir saluer leur équipe avant le choc wallon à huis clos

Christian Hanon, le responsable de la sécurité du Standard de Liège, s'est exprimé avant le choc wallon entre le Matricule 16 et Charleroi de ce dimanche après-midi. Ue rencontre qui sera forcément plus simple à organiser sur le plan sécuritaire. Mais quelles mesures seront mises en place pour cette affiche particulière ?

Aucun supporter ne sera admis au stade de Sclessin ce dimanche. C'est le résultat des incidents survenus en fin de saison dernière lors du dernier affrontement entre les deux équipes.

Un dispositif de sécurité allégé pour le huis clos

Malgré tout, Christian Hanon est "attentif mais serein" : "C’est clair que, de prime abord, ce sera un match beaucoup plus facile à organiser en termes de sécurité qu’un Standard-Charleroi classique. Il y aura un dispositif minimum pour sécuriser le stade, mais les grilles seront fermées. À mon niveau, ce sera donc beaucoup plus facile à gérer. Des mesures de sécurité seront malgré tout prises, mais elles ne seront évidemment pas les mêmes que si le match s’était déroulé devant des supporters."

Assurer une présence au niveau des entrées du stade de Scelssin

"Il n’y aura pas d’encadrement des supporters à prévoir. Il s’agira uniquement de sécuriser le stade et d’assurer une certaine présence au niveau des entrées afin de garantir que le huis clos soit bien respecté. Aucun dispositif particulier n’est prévu puisqu’on n’attend aucun supporter dans le stade", a-t-il poursuivi au micro de la RTBF.

Les supporters du Standard pourront tout de même encourager les Rouches avant le choc wallon

Les supporters liégeois devraient tout de même être autorisés à se regrouper devant l'Académie pour saluer les Rouches avant qu'ils rejoignent le stade : "D’après les informations que j’ai reçues, cela aura lieu. Il s’agit d’une manifestation qui avait été programmée avant la décision des autorités. Il y a donc une certaine mansuétude par rapport à cette demande, qui avait été introduite avant l’entrée en vigueur de la décision."