Un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat : "Je me sens comme chez moi ici"

Kevin Van Den Kerkhof a prolongé son contrat avec le Sporting de Charleroi jusqu'en juin 2029. Le club carolo a officialisé la nouvelle ce mercredi soir.

Kevin Van Den Kerkhof avait rejoint les Zèbres à l'été 2025 en provenance du FC Metz, d'abord en prêt avant d'être transféré après une saison. L'arrière droit carolo est l'un des pions importants de Mario Kohnen.

Cette saison, il a disputé presque l'entièreté des huit premières journées de championnat. L'arrière droit a inscrit deux buts et délivré deux assists. Il contribue ainsi au début de saison réussi de son équipe.

Kevin Van Den Kerkhof a convaincu Charleroi

Il a ainsi convaincu son club de lui proposer un nouveau contrat. "Des qualités et des performances qui ont convaincu le Sporting de lever son option d’achat afin de s’attacher définitivement ses services l’été dernier", a écrit la formation carolo dans un communiqué.

Une vraie marque de confiance : "Cette prolongation témoigne de la confiance du club envers Kévin et de la volonté commune de poursuivre une aventure débutée il y a un peu plus d’un an."

"Kévin s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de l’effectif carolo, grâce à son leadership, son engagement et son état d’esprit exemplaire, tant sur le terrain qu’en dehors", met en avant Charleroi.





"Je me sens comme chez moi ici"

Le joueur de 30 ans est évidemment ravi de prolonger l'aventure : "Je suis vraiment content de pouvoir m’inscrire dans la durée avec le Sporting. Il y a une vraie confiance entre le club et moi, et surtout, je me sens comme chez moi ici. Il y a de belles choses qui nous attendent encore !"

"Il y a vraiment une belle connexion entre les supporters et moi. Ça s’est fait naturellement, et j’essaie de leur rendre tout ce qu’ils me donnent en donnant le maximum sur le terrain et je pense qu’ils le ressentent", a-t-il conclu.