Un club belge joue un rôle clé dans une bataille juridique mondiale qui rendra le football encore plus cher

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Assister à un match de football coûte de plus en plus cher, mais cette flambée des prix n’est pas un hasard. C’est en tout cas l’analyse de l’économiste Tsjalle van der Burg, qui pointe du doigt les effets inattendus de la réglementation européenne, accusée d’avoir renforcé le pouvoir des grands clubs. Le Royal Antwerp FC est au cœur de ce débat, qui pourrait connaître un nouvel épisode judiciaire dans les prochaines semaines.

Van der Burg, affilié à l’Université de Twente, souligne que le Paris Saint-Germain demandait en moyenne 139 euros pour une place lors de la saison 2024-2025. Selon lui, cette hausse des prix est liée à la diminution de la concurrence dans le football : lorsque ce sont toujours les mêmes clubs qui remportent les trophées, il devient plus difficile pour les supporters de se tourner vers une autre équipe performante.

L’arrêt Bosman et la règle des joueurs formés localement sous le feu des critiques

Dans une carte blanche pour De Morgen, l’économiste fait référence à l’arrêt Bosman de 1995. Depuis lors, les joueurs en fin de contrat peuvent, sous certaines conditions, partir librement. Selon Van der Burg, cela a renforcé la position des grands clubs, car les plus petites équipes ont davantage de difficultés à conserver leurs meilleurs joueurs.

La règle dite des joueurs formés localement est également remise en question. Elle oblige les clubs à intégrer des joueurs formés dans leur pays ou au sein de leur propre centre de formation. L’Antwerp conteste cette règle en justice depuis 2020. Après une précédente décision de la Cour de justice de l’Union européenne, un jugement définitif d’un tribunal belge est attendu dans les prochaines semaines.

Van der Burg estime que l’impact potentiel de cette règle sur la concurrence entre les clubs n’a pas été suffisamment pris en compte. Selon lui, une formation des jeunes plus forte peut aider les petites équipes à rester compétitives.

La Super League pourrait encore faire grimper les prix

L’économiste met également en garde contre les conséquences possibles d’une nouvelle Super League. Si un nombre limité de grands clubs se sépare des compétitions existantes, l’écart avec les autres risque de se creuser davantage. Van der Burg envisage même le scénario dans lequel un seul club belge y participerait, obtenant ainsi un monopole sur le football de haut niveau en Belgique.

L’économiste plaide dès lors pour des règles européennes qui tiennent compte non seulement de la libre circulation des joueurs, mais aussi de la concurrence et de l’accessibilité financière pour les supporters. Il espère que l’affaire belge autour de l’Antwerp relancera ce débat.

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