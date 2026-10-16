Pas de miracle pour Habay, les clubs de D1A tiennent leur rang : le résumé des autres matchs de la soirée

Quatre matchs de Croky Cup étaient au programme ce vendredi soir. Au-delà du match du Standard face à Dender, trois autres équipes de D1A étaient sur le pont. Et elles seront toutes les trois au rendez-vous des huitièmes de finale.

Outre le Standard, une autre équipe wallonne était de la partie : Habay-la-Neuve. Héroïques recapés, les Gaumais sont partis en tout début d'après-midi pour rallier Beveren, certains joueurs ont même dû prendre congé pour l'occasion. Les Waeslandiens allaient-ils les sous-estimer ?

Les visiteurs ont en tout cas failli créer la surprise dès la première minute de jeu ! Sur un coup franc de Dylan Lempereur, Kilian Ngoumou a bien cru ouvrir le score, mais sa tête est passée juste à côté.

Avertissement reçu par Beveren, qui a ensuite pris les choses en main en assiégeant son adversaire. Après quelques ballons chauds dans le rectangle d'Alexis Zimmermann, les protégés du Freethiel ont fini par ouvrir le score peu après la demi-heure, sur un centre de Christophe Janssens repris par Ferre Slegers (33e, 1-0).

Schilderwerken Janssens! 🎨🖌️ https://t.co/cVRwwncWB2 — Play Sports (@playsports) October 16, 2026

1-0 au repos mais rapidement 2-0 dès la reprise. D'abord buteur, Slegers s'est cette fois mué en passeur décisif pour Arno Verschueren (48e, 2-0). Avec deux buts d'avance, Beveren a un peu levé le pied, autorisant Habay à quelques combinaisons dangereuses.





Pas de quoi changer la physionomie de la rencontre pour autant : les pensionnaires de D1 FFA auront livré une vaillante prestation mais s'inclinent finalement 3-0 sur un dernier but tombé dans le temps additionnel.

Le Cercle efficace sur corner

Les deux autres affiches de la soirée mettaient aux prises des équipes de D1A à des équipes de D1B. Face au Sporting Hasselt, le Cercle a été la première à prendre les commandes avec un corner repris par Abdoullie Manneh après 20 minutes.

C'est d'ailleurs à nouveau sur corner (et sous la drache) que les Groen en Zwart ont ensuite fait le break en début de deuxième période. Malgré la réduction du score d'Hasselt sur penalty dans le dernier quart d'heure, le Cercle sera lui aussi au rendez-vous.

Start de motor van de feestbus al maar, buschauffeur van Cercle Brugge! 🥳🟢 https://t.co/yHCSbd3ReB — Play Sports (@playsports) October 16, 2026

Westerlo assure l'essentiel

Même topo pour Westerlo, vainqueur du Patro Eisden sur le score de 2-0. Les visiteurs ont pourtant plusieurs fois inquiété le Kuipje, qui n'a pu exulter que juste avant le repos sur l'ouverture du score de Cisse Sandra à l'issue d'une phase rondement menée.

Sandra zet de Kemphanen op voorsprong! 🐓🟡 https://t.co/CFH6gMreHi — Play Sports (@playsports) October 16, 2026

Westerlo a tout de même dû s'en remettre plusieurs fois à son gardien Andreas Jungdal mais a fini par faire le break, Shunsuke Saito scellant la qualification à l'approche du dernier quart d'heure.