Un vrai guerrier : Brandon Mechele espère être de retour très vite après s'être fait opérer du nez

Le Club de Bruges a réalisé un véritable exploit mardi sur la pelouse de l'Inter Milan en s'imposant 4 buts à 3. Et un joueur a puisé encore plus que d'autres dans ses réserves côté brugeois : Brandon Mechele, qui a disputé une mi-temps avec le nez cassé. Beaucoup prendraient un peu de repos avec un match de Coupe en vue, mais Mechele pourrait bien être disponible.

En tout début de seconde période, Brandon Mechele (33 ans) a reçu un violent coup au visage qui l'a laissé en sang et, surtout, le nez cassé. Mais au vu de l'importance du moment, pas question pour le défenseur central brugeois de laisser ses coéquipiers continuer sans lui : il a disputé l'intégralité de la seconde période dans cet état.

Il faut dire que ce n'est pas inédit pour lui, puisque c'était... la troisième fois que Brandon Mechele s'occasionnait une fracture du nez lors d'une rencontre. Mais ce jeudi, c'était la table d'opération qui était au programme pour le Diable Rouge dès le retour des Brugeois en Belgique.

Mechele espère pouvoir jouer dimanche contre Lokeren

Une opération bénigne afin de redresser le nez du joueur, mais qui a tout de même dû se faire sous anesthésie générale, rapporte le Nieuwsblad ce vendredi. On croirait donc que Mechele accueillerait d'un bon oeil le match de Croky Cup de dimanche face au Sporting Lokeren, club de D1B, afin de sortir du onze.

Cependant, toujours d'après nos confrères néerlandophones, Brandon Mechele aimerait bel et bien rejouer dès ce dimanche (avec un masque, qu'il devra de toute façon porter plusieurs semaines). Le Diable Rouge était déjà de retour à l'entraînement ce vendredi, et se met donc à disposition d'Ivan Leko.

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Reste à déterminer si l'entraîneur croate sera prêt à relancer si rapidement son fidèle lieutenant, au vu du programme très chargé du Club de Bruges. Dans le cas contraire, le jeune Samba Coulibaly (18 ans) devrait recevoir du temps de jeu.