Kompany promet l'enfer à un ancien du Standard : "Il n'aura peut-être plus autant de cheveux après le match"

Ce samedi, le Bayern de Vincent Kompany accueille Leipzig. Mais à Munich, les regards sont aussi tournés vers l'équipe réserve, qui dispute un derby attendu contre les voisins du 1860 München.

Accroché par Augsbourg puis le Viking Stavanger, le Bayern Munich n'a pas encore gagné depuis la fin de la trêve internationale. Vincent Kompany est donc déterminé à relancer la machine ce samedi contre Leipzig.

Un match spécial, puisque les visiteurs sont coachés par Martin Demichelis, qui a joué à l'Allianz Arena pendant huit ans et a été le coéquipier de Kompany à Manchester City pendant trois saisons.

Vince the Prince lui a donc rendu hommage en conférence de presse, mais pas pour sa carrière de joueur. "En tant qu'entraîneur de River Plate, il a remporté le titre en Argentine, ce qui n'est pas facile".

Kompany charmé par Demichelis et Leipzig

"J'avais aussi vu des matchs avec son équipe de Majorque quand nous nous préparions pour le Real Madrid et ils ont battu le Real. La substance était bonne. Leipzig est une équipe stable, un club stable. Si vous êtes constant dans votre travail, vous finirez par percer en Europe aussi. Mais demain, nous serons avant tout leurs adversaires", poursuit-il.

Demichelis avait d'ailleurs lancé sa carrière de coach à la tête de l'équipe réserve du Bayern. Un poste aujourd'hui occupé par un autre ancien grand défenseur central de ces deux dernières décennies, Dante Bonfin.





Un fameux derby pour la réserve

Les jeunes du Bayern sont inscrits en Regionalliga, le quatrième échelon du football allemand. Ils ne jouent donc pas uniquement contre d'autres équipes de jeunes. Dimanche, c'est le TSV 1860 München qui sera au menu pour un derby sulfureux.

"Dante a beaucoup plus de cheveux que moi, mais peut-être plus après ce match", rigole Kompany. La pression [en Regionalliga] est plus forte qu’en équipes des jeunes. C’est bien, car les gars apprennent grâce à ça. Je dois voir si je peux me libérer pour le match de dimanche. J’espère qu'ils montreront de quoi ils sont capables dans le derby".