Logique respectée : Bruges et Genk se qualifient, Virton et Seraing disent au-revoir à la coupe

Quatre matchs de Croky Cup ont été joués hier, trois un peu plus tôt, voici les dernières rencontres de ce samedi pour des tickets en huitièmes de finale de la coupe de Belgique.

Peu de surprise au Jan Breydel Stadion où se déplaçait le Sporting Lokeren. Les Blauw & Zwart faisaient logiquement tourner leur effectif après la retentissante victoire acquise en Champions League sur la pelouse de l'Inter Milan.

Lokeren alerte, Bruges répond

Toutefois, Lokeren passait tout près d'ouvrir le score au quart d'heure de jeu. Lee perdait le ballon dans la surface de réparation sous la pression de Duku, mais Mabanza ne parvenait pas à concrétiser cette occasion en or, se heurtant à un Argus Vanden Driessche très vif. Dans la foulée, Spileers dégageait le ballon sur la ligne après une tentative de Brrou.

Bruges était prévenu mais reprenait la main au fil de la période, ouvrant même le score juste avant le repos. Felix Lemarechal (45e+1) reprenait un ballon repoussé par Vervacke sur le rebond. Plus rien ne sera marqué après le repos, Bruges se qualifie pour le prochain tour de la Croky Cup grâce à une victoire sans vraiment d'éclat contre une équipe de Lokeren qui a bien résisté.

Genk plie le match avant la demi-heure

La dernière confrontation entre les Gaumais et Limbourgeois remonte au 16 novembre 2002, où le Racing l'avait emporté 3-1. Ce soir au Stade Yvan Georges, Genk s'est à nouveau imposé et poursuit son parcours en coupe. Daan Heymans (17e) ouvrait le score d'un coup de tête sur un centre de Kayembe, Rafiu Durosinmi (28e) doublait la mise.

Les deux buts limbourgeois ont été inscrits rapidement, Genk passait près du 0-3 à quelques reprises et fait le principal : se qualifier pour le prochain tour. Virton n'a pas démérité et dit au-revoir à la Croky Cup.





Logique respectée entre Zulte Waregem et Seraing

Zulte Waregem a dû attendre plus longtemps pour s'imposer face à Seraing. Marley Aké donnait rapidement l'avantage à Essevee après un quart d'heure de jeu, mais l'équipe locale n'a ensuite pas réussi à creuser l'écart.

Après la pause, Youssoupha Mbodji a eu une occasion en or de sceller le sort du match, mais il a manqué le cadre alors que le but était pratiquement vide. Il s'est rattrapé à la 77e minute, en inscrivant le 2-0. Anosike Ementa a mis la cerise sur le gâteau à la 86e minute. Grâce à cette victoire convaincante 3-0, Zulte Waregem se hisse également au prochain tour de la coupe.