Charleroi a-t-il pris Mons de haut ? "On savait que ça allait être compliqué"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Charleroi a-t-il pris Mons de haut ? "On savait que ça allait être compliqué"
Photo: © photonews
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Le Sporting Charleroi s'en est sorti par le trou de la serrure ce samedi au Tondreau. Les Zèbres ont été poussés aux prolongations par les Dragons, et ont dû s'en remettre une nouvelle fois à Cheick Keita, buteur sur corner. Kevin Van den Kerkhof, capitaine du jour, a été l'un des rares à tirer son épingle du jeu.

Les matchs de ce dimanche, avec une victoire étriquée de l'Union Saint-Gilloise face à Nijlen et l'élimination surprise de La Gantoise sur la pelouse de Rochefort, le montre bien : un 16e de finale de Coupe face à une équipe "modeste" est souvent un piège.

Comme Gand, Charleroi est l'une des équipes en forme de Pro League, et il s'en est fallu de peu pour que les Zèbres soient eux aussi poussés aux tirs au but par le RAEC Mons.

Charleroi était préparé à ce genre de match

"On savait que ce serait un match compliqué", affirme Kevin Van den Kerkhof, écartant donc clairement l'idée d'un Charleroi qui aurait pris son adversaire de haut. "Mons est une équipe qui joue bien au ballon, on l'avait analysé, on était préparés".

L'Algérien a été placé un cran plus haut qu'à son habitude sur le terrain, devant Triston Rowe. Mais il n'est pas parvenu à amener énormément de danger, et a dû aider son suppléant, qui a été loin de convaincre. En seconde période, Van den Kerkhof a retrouvé son poste et aidé le RCSC à tenir bon.

"On ne prend pas de but et on montre la bonne mentalité, dans la douleur. C'était une équipe ultra-motivée en face et chapeau à eux, ils ont fait le match qu'ils devaient faire", estime Kevin Van den Kerkhof. "Il manquait peut-être un peu de tout ce soir mais au final, on a fait le job". 

Selon le capitaine carolo du soir, les 120 minutes disputées ne devraient pas impacter les organismes. "Ca fait du bien, ça fait travailler (sourire). On a une semaine pour récupérer et il faut enchaîner en championnat, contre l'Antwerp. Il faut continuer sur notre lancée". 

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