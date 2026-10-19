Les Storm Ultras dénoncent les débordements à Mons : "Une stupidité absolue"

Les supporters du Sporting Charleroi se sont signalés de bien piètre manière samedi à Mons en lançant de la pyrotechnie sur ceux du RAEC Mons, lors d'un match qui se déroulait jusque là dans une ambiance bon enfant. Le principal groupe ultra carolo, les Storm Ultras, a tenu à dénoncer ces débordements.

L'incompréhension était totale au Stade du Tondreau quand, en seconde période, une poignée de supporters du Sporting Charleroi a décidé de lancer des engins pyrotechniques en direction des tribunes voisines. Tribunes où étaient situées des familles et des jeunes enfants, dont certains ont été touchés et brûlés.

Des images honteuses, dénoncées fermement par le RAEC Mons ce dimanche dans la foulée de l'élimination en 16e de finale de Croky Cup.

Le RAEC Mons réagit, les Storm Ultras aussi

"Hier, le Tondreau a vibré grâce à vous. Mais cette belle fête a aussi été marquée par des gestes que nous ne pouvons pas accepter. Des engins pyrotechniques ont été lancés vers nos supporters et un jeune a dû être conduit à l’hôpital.

C’est grave. C’est irresponsable. Personne ne devrait venir au stade avec la crainte d’être blessé en soutenant son équipe", lit-on dans le communiqué de l'Albert.

"Nous savons que ces actes sont le fait d’une minorité. Ils ne représentent pas l’ensemble des supporters carolos. Nous saluons d’ailleurs la prise de position ferme de plusieurs groupes de supporters de Charleroi. Nous avions mobilisé les moyens de sécurité nécessaires pour cette rencontre et nous aiderons la police à identifier les auteurs de ces gestes. Ils doivent répondre de leurs actes".





Du côté des Storm Ultras, qui organisent la majeure partie des animations dans les tribunes carolos, on a en effet immédiatement tenu à pointer du doigt ces débordements comme étant "stupides", dans un communiqué cinglant.

Le communiqué des Storm Ultras après Mons-Charleroi

"Les Storm Ultras condamnent fermement le lancement de pyrotechnie sur la tribune montoise , d’une totale inconscience et stupidité absolue.

Nous nous battons pour une pyrotechnie lucide.

Nous prenons de plein fouet chaque incident …même quand il n’est pas de notre fait.

Cela doit cesser. Immédiatement.

Nous encourageons énergiquement à ce que chaque groupe , chaque personne qui se dit aimer l’animation , la pyrotechnie et la ferveur des tribunes à adopter une attitude responsable et safe pour l’ensemble des fans. Locaux et visiteurs.

Ces gestes desservent totalement la cause de tous les Ultras de Belgique et de tous ceux qui se cassent la tête à faire bouger les codes pour protéger les faibles libertés encore possible dans les tribunes de supporters. Sans compter que la part médiatique se régale de pareils incidents totalement évitables.

Nous ne nous reconnaissons pas du tout dans ces actes débiles et dangereux. Ni leur but. Il est urgent que la lucidité retrouve son chemin. Chez tout le monde".