Malgré sa récente victoire, l'Antwerp traverse une période compliquée : "Le problème ne vient pas de là"

L'Antwerp a décroché sa qualification pour le prochain tour de la Croky Cup, mais non sans difficulté. En déplacement sur la pelouse du KSK Heist, le Great Old a dû batailler jusqu'au bout pour finalement s'imposer sur la plus petite des marges (0-1). Après la rencontre, Thibo Somers est revenu sur les difficultés rencontrées par son équipe, tout en mettant en avant certains éléments positifs.

L'Antwerp abordait cette rencontre de Coupe de Belgique dans la peau du grand favori, mais n'a pas réussi à développer son jeu habituel. Face à une équipe de Heist particulièrement motivée, le Great Old a rencontré bien plus de difficultés que prévu. Les locaux ont donné du fil à retordre aux Anversois et sont restés dans le match jusqu'au bout. Malgré une prestation peu convaincante, les visiteurs sont finalement parvenus à décrocher leur qualification pour le tour suivant.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, Thibo Somers a reconnu après la rencontre que la tâche n'avait pas été simple : "Nous savions que ce serait un match difficile. Nous nous étions suffisamment concentrés là-dessus. Heist était très motivé et le terrain était un peu plus petit que ce à quoi nous sommes habitués, ce qui nous a empêchés de trouver facilement des espaces."

Le milieu de terrain s'est surtout montré satisfait de la solidarité affichée par son équipe dans cette rencontre compliquée : "Nous nous sommes battus en équipe. Ce n'était pas le plus beau football, mais le plus important, c'est que nous soyons qualifiés."

Thibo Somers évoque l'aspect mental après une série de mauvais résultats

Somers est toutefois conscient que l'Antwerp ne pratique actuellement pas son meilleur football. Les dernières prestations du Great Old n'ont pas été à la hauteur des attentes et les difficultés semblent également peser sur le moral du groupe. Selon lui, l'aspect mental joue un rôle important dans cette période compliquée. Il refuse néanmoins que l'investissement et les qualités de ses coéquipiers soient remis en question.

"L'aspect mental nous a certainement joué des tours. Mais, et je parle au nom de tout le groupe, nous avons suffisamment de qualités. Tous les joueurs travaillent plus dur que jamais. Le problème ne vient pas de là."





Le milieu de terrain voit également des signes encourageants, même si les progrès ne se traduisent pas encore toujours par des prestations convaincantes : "Les données montrent que nous devenons de plus en plus forts", a-t-il souligné.

Cette qualification difficile ne remet donc pas en cause la confiance de Thibo Somers envers son équipe. L'Antwerp n'a peut-être pas convaincu face à Heist, mais l'essentiel est assuré : le Great Old poursuit son aventure en Coupe de Belgique.