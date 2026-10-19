Malgré sa récente victoire, l'Antwerp traverse une période compliquée : "Le problème ne vient pas de là"

Malgré sa récente victoire, l'Antwerp traverse une période compliquée : "Le problème ne vient pas de là"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Antwerp a décroché sa qualification pour le prochain tour de la Croky Cup, mais non sans difficulté. En déplacement sur la pelouse du KSK Heist, le Great Old a dû batailler jusqu'au bout pour finalement s'imposer sur la plus petite des marges (0-1). Après la rencontre, Thibo Somers est revenu sur les difficultés rencontrées par son équipe, tout en mettant en avant certains éléments positifs.

L'Antwerp abordait cette rencontre de Coupe de Belgique dans la peau du grand favori, mais n'a pas réussi à développer son jeu habituel. Face à une équipe de Heist particulièrement motivée, le Great Old a rencontré bien plus de difficultés que prévu. Les locaux ont donné du fil à retordre aux Anversois et sont restés dans le match jusqu'au bout. Malgré une prestation peu convaincante, les visiteurs sont finalement parvenus à décrocher leur qualification pour le tour suivant.

Dans les colonnes du  Nieuwsblad, Thibo Somers a reconnu après la rencontre que la tâche n'avait pas été simple : "Nous savions que ce serait un match difficile. Nous nous étions suffisamment concentrés là-dessus. Heist était très motivé et le terrain était un peu plus petit que ce à quoi nous sommes habitués, ce qui nous a empêchés de trouver facilement des espaces."

Le milieu de terrain s'est surtout montré satisfait de la solidarité affichée par son équipe dans cette rencontre compliquée : "Nous nous sommes battus en équipe. Ce n'était pas le plus beau football, mais le plus important, c'est que nous soyons qualifiés."

Thibo Somers évoque l'aspect mental après une série de mauvais résultats

Somers est toutefois conscient que l'Antwerp ne pratique actuellement pas son meilleur football. Les dernières prestations du Great Old n'ont pas été à la hauteur des attentes et les difficultés semblent également peser sur le moral du groupe. Selon lui, l'aspect mental joue un rôle important dans cette période compliquée. Il refuse néanmoins que l'investissement et les qualités de ses coéquipiers soient remis en question.

"L'aspect mental nous a certainement joué des tours. Mais, et je parle au nom de tout le groupe, nous avons suffisamment de qualités. Tous les joueurs travaillent plus dur que jamais. Le problème ne vient pas de là."

Le milieu de terrain voit également des signes encourageants, même si les progrès ne se traduisent pas encore toujours par des prestations convaincantes : "Les données montrent que nous devenons de plus en plus forts", a-t-il souligné.

Cette qualification difficile ne remet donc pas en cause la confiance de Thibo Somers envers son équipe. L'Antwerp n'a peut-être pas convaincu face à Heist, mais l'essentiel est assuré : le Great Old poursuit son aventure en Coupe de Belgique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Antwerp
KSK Heist
Thibo Somers

Plus de news

"Il est incroyablement fort" : l'entraîneur du futur adversaire de Fenerbahçe en LDC se méfie de Lukaku

"Il est incroyablement fort" : l'entraîneur du futur adversaire de Fenerbahçe en LDC se méfie de Lukaku

23:20
"À Anderlecht, je n'ai vu ni envie, ni créativité, ni la mentalité adéquate pour venir faire un résultat"

"À Anderlecht, je n'ai vu ni envie, ni créativité, ni la mentalité adéquate pour venir faire un résultat"

22:20
Wouter Vrancken très critiqué en Ecosse : "Il parle des erreurs de ses joueurs mais pas des siennes !"

Wouter Vrancken très critiqué en Ecosse : "Il parle des erreurs de ses joueurs mais pas des siennes !"

23:00
"Ce groupe manque de leadership" : le CEO du RFC Liège est descendu dans le vestiaire

"Ce groupe manque de leadership" : le CEO du RFC Liège est descendu dans le vestiaire

22:00
SMS compromettants et une lourde suspension : l'incroyable polémique autour du prochain adversaire des Mauves

SMS compromettants et une lourde suspension : l'incroyable polémique autour du prochain adversaire des Mauves

22:40
Pep Guardiola lance un message fort

Pep Guardiola lance un message fort

21:40
Cristiano Ronaldo connaît sa sanction après avoir quitté la sélection portugaise

Cristiano Ronaldo connaît sa sanction après avoir quitté la sélection portugaise

20:45
"Il nous a permis d'élever le niveau de l'effectif" : Pedri encense l'un de ses nouveaux coéquipiers

"Il nous a permis d'élever le niveau de l'effectif" : Pedri encense l'un de ses nouveaux coéquipiers

20:30
Accord trouvé : Thibaut Courtois a pris une grande décision

Accord trouvé : Thibaut Courtois a pris une grande décision

20:05
Maroc ou Sénégal ? Voici quand sera connu le vainqueur de la CAN 2025

Maroc ou Sénégal ? Voici quand sera connu le vainqueur de la CAN 2025

20:00
Un "paria" du RSC Anderlecht fait son retour pour l'International Premier League Cup avec les Futures

Un "paria" du RSC Anderlecht fait son retour pour l'International Premier League Cup avec les Futures

19:00
Kylian Mbappé met les choses au clair : "Personne ne te connaît réellement à travers la TV"

Kylian Mbappé met les choses au clair : "Personne ne te connaît réellement à travers la TV"

19:30
Un trajet rocambolesque jusque Virton : "On s'est demandé où on était..."

Un trajet rocambolesque jusque Virton : "On s'est demandé où on était..."

18:00
Vers une relégation de Manchester City en deuxième division ? Une sanction historique est envisagée

Vers une relégation de Manchester City en deuxième division ? Une sanction historique est envisagée

18:30
Le succès de Rochefort attire les regards : des clubs de D1B et de Ligue 2 intéressés ?

Le succès de Rochefort attire les regards : des clubs de D1B et de Ligue 2 intéressés ?

17:00
Virton sous le choc du départ de Drazen Brncic : "Ses explications ne tiennent pas"

Virton sous le choc du départ de Drazen Brncic : "Ses explications ne tiennent pas"

16:50
1
Des résultats brillants en D2 VV : le coach du Tempo Overijse prêt à passer un cap ?

Des résultats brillants en D2 VV : le coach du Tempo Overijse prêt à passer un cap ?

17:30
Le retour d'une tête bien connue : la RAAL renforce son staff

Le retour d'une tête bien connue : la RAAL renforce son staff

16:30
La Coupe pour sauver leur saison ? "Ce n'est pas assez bon en championnat, mais..."

La Coupe pour sauver leur saison ? "Ce n'est pas assez bon en championnat, mais..."

12:00
Impressionnant en début de saison, un Brugeois a perdu sa place : Ivan Leko explique

Impressionnant en début de saison, un Brugeois a perdu sa place : Ivan Leko explique

16:00
"J'ai eu peur de mourir" : une légende du football italien raconte son expérience poignante

"J'ai eu peur de mourir" : une légende du football italien raconte son expérience poignante

15:40
Longue absence pour un coéquipier de Jeremy Doku, et inquiétude pour Erling Haaland

Longue absence pour un coéquipier de Jeremy Doku, et inquiétude pour Erling Haaland

15:20
Voici l'arbitre qui doit diriger Club de Bruges - Racing Lens ce mercredi

Voici l'arbitre qui doit diriger Club de Bruges - Racing Lens ce mercredi

14:00
Wouter Vrancken et Nicky Hayen en grande difficulté après un nouveau week-end dramatique Analyse

Wouter Vrancken et Nicky Hayen en grande difficulté après un nouveau week-end dramatique

14:30
1
Le SL16 continue sa belle série, bonne nouvelle pour un jeune talent qui rêve d'équipe A

Le SL16 continue sa belle série, bonne nouvelle pour un jeune talent qui rêve d'équipe A

13:30
Les statistiques ont parlé : un grand favori en Coupe de Belgique, un club a... 0% de chances de victoire

Les statistiques ont parlé : un grand favori en Coupe de Belgique, un club a... 0% de chances de victoire

13:00
1
Un ancien coach de Pro League prend deux goals des oeuvres... de son fils : "Désolé, papa"

Un ancien coach de Pro League prend deux goals des oeuvres... de son fils : "Désolé, papa"

11:00
1
Nouvelle blessure pour Konstantinos Karetsas : le verdict est tombé

Nouvelle blessure pour Konstantinos Karetsas : le verdict est tombé

12:30
2
Un record de précocité et enfin un match référence pour Will Still avec l'AJ Auxerre

Un record de précocité et enfin un match référence pour Will Still avec l'AJ Auxerre

11:30
Sauf miracle, cela fera 10 ans sans titre pour Anderlecht : Bruno et ses joueurs s'en rendent-ils compte ? Edito

Sauf miracle, cela fera 10 ans sans titre pour Anderlecht : Bruno et ses joueurs s'en rendent-ils compte ?

10:30
"Nous ne gagnerons pas le championnat, mais la Coupe..."

"Nous ne gagnerons pas le championnat, mais la Coupe..."

10:00
Tension dans l'air avant le match entre Bruges et Lens : voici pourquoi l'UEFA classe ce match "à risque"

Tension dans l'air avant le match entre Bruges et Lens : voici pourquoi l'UEFA classe ce match "à risque"

09:20
🎥 Diego Moreira était intenable face à l'Atalanta, De Ketelaere en difficulté

🎥 Diego Moreira était intenable face à l'Atalanta, De Ketelaere en difficulté

09:40
🎥 Bientôt la même chose au Mambourg ? Un joueur prêté par le Sporting Charleroi empile les buts

🎥 Bientôt la même chose au Mambourg ? Un joueur prêté par le Sporting Charleroi empile les buts

09:00
Les Storm Ultras dénoncent les débordements à Mons : "Une stupidité absolue"

Les Storm Ultras dénoncent les débordements à Mons : "Une stupidité absolue"

08:00
🎥 Julien Duranville enfin décisif : "Le match qu'il fait est monstrueux"

🎥 Julien Duranville enfin décisif : "Le match qu'il fait est monstrueux"

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 24/10 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 24/10 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 24/10 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 24/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Hein Vanhaezebrouck pointe un étonnant candidat au titre : "Il a transformé cette équipe" den strep den strep a propos de Nouvelle blessure pour Konstantinos Karetsas : le verdict est tombé den strep den strep a propos de Wouter Vrancken et Nicky Hayen en grande difficulté après un nouveau week-end dramatique den strep den strep a propos de Virton sous le choc du départ de Drazen Brncic : "Ses explications ne tiennent pas" Union 60 Union 60 a propos de Un ancien coach de Pro League prend deux goals des oeuvres... de son fils : "Désolé, papa" Union 60 Union 60 a propos de Les statistiques ont parlé : un grand favori en Coupe de Belgique, un club a... 0% de chances de victoire Pogi Pogi a propos de Le même héros qu'à Sclessin : les notes de Zèbres enrayés face au RAEC Mons den strep den strep a propos de Mats Rits savoure... avec retenue : "Aucun sentiment de revanche" den strep den strep a propos de Vitor Bruno joue les autruches : "Nous ne méritions pas de perdre, il y a du progrès dans le jeu" Pogi Pogi a propos de Un Anderlechtois a convaincu Vitor Bruno : "Oui, il mérite plus de temps de jeu" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved